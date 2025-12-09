El talento crece en la familia de Bryan Ganoza, vea quién heredó su gusto por la música

Bryan Ganoza, el cabro más macabro, ya le pasó su pasión por la música a su hija Colette. (Redes/Instagram)

A Bryan Ganoza se le multiplicó el talento en la casa, pues ahora no solo él anda de artista, sino también su hija Colette, quien acaba de lanzar su primera canción.

El cabro más macabro compartió en sus redes el orgulloso momento en que la pequeña grabó el tema “Capy Christmas”, una pieza navideña mezclada en inglés y español que demuestra que la niña viene con la vena musical.

Según contó Ganoza, su hija usará el nombre artístico Colette Capy, con el que espera abrirse campo entre el público infantil.

Bryan Ganoza demostró que su hija heredó su talento

El video y la canción ya están disponibles en el canal oficial de YouTube de la menor, donde los seguidores del polémico cantante han empezado a llenarla de felicitaciones y buenos deseos.

“¡Qué hermosa, me encanta!”. “Preciosa”. “Amo, qué hermosa canción”, han sido parte de los comentarios.

La hija del cabro más macabro, Colette, ya grabó su primera canción. (Redes/Instagram)

Ganoza no ocultó la emoción de ver a Colette siguiendo sus pasos y aseguró que la apoyará en todo lo que decida hacer en la música.

¿Será que pronto veremos un dueto entre padre e hija?