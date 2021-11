Bryan Ganoza por críticas: “No conocen el concepto de ser artista”

Bryan Ganoza dice que no entiende que más quiere Teletón para invitarlo si el año pasado fue el cantante nacional más pegado. Instagram Bryan Ganoza dice que no entiende que más quiere Teletón para invitarlo si el año pasado fue el cantante nacional más pegado. Instagram

Ganoza B, el diamante, conversó con La Teja por el montón de críticas que le cayeron por decirle a la Teletón que: “cuando esté superpegado, no me llamen”.

La polémica frase se la soltó en las historias de Instagram y como mucha gente le empezó a tirar, salió a defenderse.

El cantante asegura que las críticas de los que no lo quieren no le preocupan y que más bien entre más le tiren más fuerza agarra.

Lo que aún no termina de asimilar es que la producción de Teletón le dé la espalda y no valore el éxito que ha logrado con su música, no sólo en Costa Rica.

Esto fue lo que nos dijo desde Las Vegas, donde desarrolla ahora su carrera artistica.

- ¿Le molestó mucho que no lo invitaran a la Teletón de este año?

Molesto no, indignado. El año pasado saque la canción “El Triángulo”, que se convirtió en la canción del año, estuvo 17 semanas de número uno en Spotify, viral en Costa Rica más de tres meses. El video que lancé rompió récord, hizo un millón de visualizaciones en seis días, o sea, ¿qué más quiere la Teletón?

Ellos pueden decir que apoyan al artista nacional, pero en realidad no están viendo el trabajo que muchos, como yo, hacemos. Yo soy un artista internacional, aparte hago ‘performers’ (presentaciones) en Las Vegas, en uno de los clubes para mujeres más famosos y me da mucha gracia cuando muchos ‘haters’ (quienes lo odian) dicen que no soy artista y eso es que definitivamente no conocen el concepto de ser artista, que no es sólo el que se sube a una tarima a cantar.

[ Bryan Ganoza a la Teletón: “Cuando esté superpegado, no me llamen” ]

- La gente no deja de criticarlo, ¿cómo se siente ante esos comentarios?

A esto yo ya estoy acostumbrado, yo tengo muchos fans por todo lado, no solo Costa Rica y lamentablemente solo en mi país me siguen menospreciando, no ven el duro trabajo que estamos haciendo y, nombres, esto para mí fue más gasolina al fuego, así lo veo yo. Esto me hace más fuerte y ahora no me para nada. Tuve que decirlo porque me cayó muy mal que todavía hay gente que no ve todo el esfuerzo que uno hace.

La gente se viene en contra mío siempre, lo que no me esperaba es que la Teletón tampoco valoren lo que uno está haciendo afuera.

- ¿Qué fue, que vio la lista de artistas y se sintió mal al no ver su nombre ahí?

Es que desde hace días veo a colegas con posteos de, ‘ya estoy invitado’, y superbién, pero cuando yo ya vi que definitivamente no recibí ninguna notificación por ninguna de mis redes sociales, ni ninguna invitación, ni tan siquiera para preguntarme si voy a estar ahí (en Costa Rica) en diciembre, fui completamente excluido del todo, entonces, me cayó un poco mal en ese momento y por eso hice el video.

Yo sé que tengo miles de macabros que quieren ver un show mío, entonces, me están privando de eso.



— "Yo tengo mis fans, mi gente, pero es un trabajo que yo hago porque quiero hacerlo y quiero llegar a ser grande", Bryan Ganoza

- ¿Qué pasaría si lo invitan a último minuto?

No me interesa ya estar ahí, de verdad, como artista que soy tengo que darme mi valor y tengo que darme mi lugar y, para toda la gente que me ha dado la espalda ahorita, cuando esté mucho más grande que ahora y esté en otro nivel y con más éxitos y todo, ahí sí me van a tocar la puerta y es cuando voy a decir, ‘¿ahora sí les interesa?’.

Si yo no hubiera hecho algo grande, no estaría jodiendo, ahí la pregunta es, ¿qué esperan ellos de los artistas nacionales?, si yo la rompí el año pasado. Tengo siete temas originales y un show que ando presentando de gira en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York y en Las Vegas.

- Cambiando de tema, ¿va a venir al país para Navidad?

Voy para Costa Rica en estos días, se vine gira en el país del cabro más macabro para el 2022, quiero que todos los ticos vean mi show, porque soy cantante, stripper y bailarín con mi propia música y estoy muy feliz por eso.

Llego la otra semana porque como viene bebé nuevo me voy a quedar unos seis meses para estar con mi familia y estar en su nacimiento.

Este año hasta el padre Sergio Valverde fue invitado a cantar en la Teletón. Archivo Este año hasta el padre Sergio Valverde fue invitado a cantar en la Teletón. Archivo

- Y para terminar, ¿qué opina de que el caso anticorrupción donde hay varios diputados involucrados lo bautizaran Diamante, como su nombre artístico?

(Risas) El caso mío es (risas). Definitivamente continúo siendo Ganoza B, el diamante. Me dio demasiada gracia porque yo dije, ‘mirá, le pusieron al caso como a mí’, mientras no me busquen a mí (risas) por llamarme igual, todo está bien.

Me encanta la política y siempre estoy pendiente de las noticias, tanto de aquí como de allá, por eso me hizo mucha gracia.

[ ¡Macabrito en camino! Bryan Ganoza anuncia que será papá de nuevo ]