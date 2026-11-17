El periodista Camilo Rodríguez Chaverri disfrutó de un momento familiar muy especial poco antes de ser asesinado: la celebración del cumpleaños número 84 de su padre, Rafael Ángel Rodríguez Picado, una fiesta en la que hubo música, baile y alegría, pero también un detalle que hoy llama poderosamente la atención.

LEA MÁS: ¿Por qué el homicidio de Camilo Rodríguez golpeó tanto a Costa Rica? Psicóloga explica algo que duele en el alma

El comunicador asistió al festejo con un chaleco antibalas debido a las amenazas que había recibido, lo que contrastaba con la felicidad que transmitía durante la reunión.

La celebración se realizó en octubre de 2026, cuando su papá cumplió 84 años y quedó registrada en un video que el comunicador compartió en sus redes sociales.

“Estamos de fiesta por los 84 años de mi papá. Hay que celebrar la vida”, escribió el periodista junto a la grabación.

Camilo Rodríguez fue asesinado este lunes.

Un cumpleaños que quedó para el recuerdo

En el video se observa a Camilo Rodríguez disfrutando de la celebración y bailando con una mujer que sería su madre.

El ambiente era de fiesta y el comunicador aprovechó la ocasión para compartir con sus seres queridos una fecha importante para la familia.

Su padre, Rafael Ángel Rodríguez Picado, nació el 24 de octubre de 1942.

La fecha tenía un significado especial para el periodista, quien decidió compartir públicamente aquel momento de alegría.

LEA MÁS: Camilo Rodríguez: Cronología de un crimen

Sin embargo, había un detalle imposible de ignorar: mientras celebraba la vida de su papá, Rodríguez llevaba puesta una prenda diseñada para protegerlo de posibles ataques armados.

Celebró la vida mientras enfrentaba amenazas

El chaleco antibalas que utilizó durante el cumpleaños evidenciaba las precauciones que estaba tomando ante las amenazas que había recibido.

A pesar de esa situación, el comunicador participó en la reunión y disfrutó de la música y el baile; aunque los disparos le alcanzaron en el rostro y el cuello, el día del ataque no llevaba el chaleco.