Canal 7 habría fichado a una de las modelos y presentadoras más guapas de Costa Rica

Canal 7 transmitirá El Chinamo 2024 entre el 11 y el 23 de diciembre.

Canal 7 ya armó el equipo de presentadores que estará al frente de uno de sus programas más esperados cada año y entre los seleccionados estaría una de las modelos y presentadoras más guapas del país.

Este jueves en el programa 7 Estrellas, Teletica hará oficial el elenco que fichó para El Chinamo 2024 y entre esos nombres estaría el de Melania Villata, la guapísima conductora y animadora de VM Latino, el canal de la música.

LEA MÁS: Melania Villalta sueña con ser la próxima presentadora de El Chinamo

La Teja supo que la sensual novia del jugador brumoso Jeikel Venegas regresará al programa de Teletica; pero distinto al 2022, en esta ocasión integrará el equipo de animadores.

Hace dos años, Villalta deslumbró en el mismo programa cuando fue parte del elenco de bailarinas y el año pasado también participó pero solo como invitada a la “Misión Chinamo”, que tenía a cargo Omar Cascante, quien no estará este año.

Melania Villalta tiene 22 años y es una de las modelos más bellas del país. (Instagram)

Villalta guarda silencio respecto a su llegada a Teletica; sin embargo, el miércoles al final de la tarde insinuó su fichaje en una historia que hizo en sus redes donde habló de que siempre hay que luchar por los sueños.

“Quería tomar este espacio para hacerles un pequeño recordatorio. No les puedo decir nada, pero recuerden que no hay nada en esta vida como trabajar por las cosas que uno anhela y eso no es, como dicen por ahí, de poquito a poquito sino de paso a paso; como la vida lo tiene, como Dios lo tiene ya nuestro plan hecho, pero no hay nada más lindo y satisfactorio y que lo haga más pleno que construir eso que uno anhela. Después les contaré”, afirmó Villalta.

LEA MÁS: Melania Villalta cuenta cómo vivió el escándalo de los videos íntimos de su novio Jeikel Venegas

Para Mela, su llegada a Teletica es el resultado de su trabajo, su constancia y su dedicación.

La guapa reconoció a La Teja en el 2022 que su mayor sueño era ser presentadora de El Chinamo, y dos años después la guapa está a punto de gritar a los cuatro vientos que ese sueño se le hizo realidad.

“Para nadie es un secreto que este (Teletica) es el medio en el que yo anhelo estar, por eso esto (El Chinamo) lo vi como una oportunidad de entrar como bailarina y ojalá más adelante estar como presentadora”, dijo la joven, de 22 años, en aquel momento.

Este miércoles Melania estuvo en canal 7 porque Teletica reunió a todos los presentadores de El Chinamo 2024, que inicia el 11 de diciembre.

Melania Villalta estuvo en El Chinamo en el 2022 en el elenco de bailarinas.

Alonso Acosta, productor del programa, confirmó el miércoles en De boca en boca que dos de las caras nuevas del programa serán María Teresa Rodríguez y Gabriela Jiménez. También anunció el regreso de Keyla Sánchez y la continuidad en el elenco de Nancy Dobles, Mauricio Hoffmann y Carlos Álvarez.

LEA MÁS: Modelo Melania Villalta se refirió al escándalo de los videos íntimos de Jeikel Venegas

La de este año será la edición 24 del programa de diciembre de canal 7 y la temporada se extenderá hasta el 23 de ese mes.