Cantante Arlene Elizondo recibió un gran regalo de parte de su novio en su cumpleaños 40

La cantante Arlene Elizondo está viviendo un cumpleaños que jamás olvidará por una razón muy especial y espiritual.

Su novio, el doctor Lorenzo Castaño, decidió sorprenderla primero con un viaje por Europa, pues ella no conocía esa hermosa parte del mundo.

Arlene Elizondo, "La patrona" y su novio Lorenzo Castaño recibieron la bendición del Papa León XIV. (redes/Instagram)

La pareja se encuentra actualmente en Roma y este 29 de octubre es cuando la Patrona, como se le conoce a la artista, cumple 40 años.

Por ser una edad especial, Lorenzo también le cumplió otro de sus grandes sueños y es estar muy muy cerca del papa León XIV, algo que ni ella se imaginaba.

Arlene Elizondo celebró su cumpleaños 40 en el Vaticano

En primera fila

Según contó, su novio reservó un espacio para estar en la audiencia general de este miércoles, en las primeras filas.

“Lorenzo tuvo que hacer una fila como de una hora para recoger estas entradas, este sobre”, contó muy emocionada.

Arlene reveló que ambos son muy cercanos a Dios porque sienten que Él se encargó de unirlos después de que ambos pasaran por separaciones muy duras de sus anteriores relaciones.

Arlene Elizondo celebró su cumpleaños 40 en el Vaticano

El papa León XIV pasó cerca de ellos y no pudieron evitar gritar: ¡Costa Rica!, lo que llamó su atención por unos segundos.

Sin duda, el detalle de su pareja la dejó con el corazón lleno y el alma agradecida, pues además recibieron la bendición del máximo pontífice de la Iglesia católica.