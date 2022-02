Cantante Fátima Pinto muestra su lado más sexy y atrevido en nueva canción (Video)

La cantante Fátima Pinto ya no es la chiquilla que se dio a conocer por ser la hija del expresidente manudo Raúl Pinto, ahora es una mujer talentosa, segura de sí misma, sexy y hasta atrevida, como lo demuestra en su más reciente canción llamada “Mutuo acuerdo”.

La bellísima joven, de 22 años, ha ido evolucionando con su música y con su imagen, al punto que se siente en confianza de mostrar su cuerpazo en redes sociales o en su nuevo video.

La guapa lleva dos años comprometida con Jaime Nikerson, con quien pasará San Valentín y probablemente el resto de su vida.

Fátima Pinto se siente muy cómoda mostrando su cuerpazo. Cortesía.

- A usted la conocimos cuando era muy joven, ¿en qué ha cambiado desde entonces?

La verdad que para mí nunca ha habido un plan b, desde chiquitita empecé a tocar el piano y a escribir música, ese fue mi sueño y siempre he sabido que soy artista. Lo disfruto, lo amo y me lo ha tomado súper en serio, dejé la U y estoy dedicada a esto.

Es un proceso que conlleva paciencia, persistencia y hay que mantenerse fiel a uno como artista, hay que trabajar constantemente en el arte, aprender de las experiencias y de las personas con las que uno trabaja. Siento una evolución en la parte musical, en el video también, es un producción superior a lo que hemos hecho antes, de eso de se trata, de ir creciendo.

- Ya muestra un lado más sexy y sensual...

Sí, definitivamente sigo siendo dulce, pero esta canción es una etapa que muestra una faceta más sensual y atrevida de mí, es una faceta diferente, me siento bastante cómoda explorando, siempre he sido muy coqueta y es la idea, quise mostrar ese lado de mí.

- ¿Le cuesta en algo mostrar ese lado?

No, para nada, es muy bonito para mí porque la canción es para aquellas mujeres que les gusta estar seguras de sí mismas, que les gusta tener el control, para mí representa poder y empoderamiento, me gustaría que sea como un himno para los momentos en que no sentimos confianza. La canción es atrevida, pero no pasa la línea a la vulgaridad, que para mí eso es un no, pero creo que es bueno arriesgarse un poco.

- ¿Cómo hace para marcar ese límite entre la sensualidad y la vulgaridad?

Para mí ha sido muy fácil porque siempre tengo a mi mamá a la par, quien me marca los límites también, pero yo creo que tiene que ver con la educación en la casa, todos vemos maneras diferentes de ver la vida, pero lo que hemos visto a nuestro alrededor marca mucho lo que hacemos.

- ¿Los hombres entiendan ese límite?

Sí, es algo que no hago para otros, sino para mí, para sentirme cómoda, pero por ejemplo mi papá, espero que no lo vea porque le da un patatús.

Fátima Pinto Fátima Pinto sale muy sensual en su video nuevo. YouTube.

- ¿La sigue en Instagram?

No y espero que ese día no llegue, pero me sigue en TikTok y no está tan mal, pero creo que en algún momento tendremos esa conversación, aunque hay que recordar que los tiempos son diferentes, para nosotros es bastante normal.

- ¿Qué va a hacer en San Valentín?

Estoy en Santa Teresa con mi pareja, entonces seguramente vamos a descansar, yo soy más sencilla, prefiero pasar un buen rato más que tener una cena enorme.

La cantante Fátima Pinto y su novio están comprometidos, pero aún no hay fecha. Instagram

- ¿Cuándo se casan?

Eso ha sido un poco complicado porque desde hace dos años estoy comprometida, pero se vino lo de la pandemia, mi pareja es del extranjero y toda su familia está en Canadá, por ahorita estamos planeándola para este año. Fue algo loco porque nos conocimos y él me propuso matrimonio a los cuatro meses.

- ¿Qué le dijeron sus papás?

Siempre he sido muy enamoradiza, toda mi música tienen que ver con amor o desamor, de alguna manera siempre quise algo serio y con él creo que hicimos clic desde el principio, mis papás tienen 40 años de estar casados, crecí viendo el matrimonio de ellos y por eso yo quería eso para mi vida.

-¿Qué tanto influye él en la música?

No se mete, pero le encanta mi música, de hecho me pide que ponga mis canciones, le fascina enseñarle las maquetas a todo mundo y yo le digo que no porque hasta que esté lista, pero él siempre las pone, me apoya mucho y eso es muy importante para mí.

En “Mutuo acuerdo” le encantó el ritmo y el video, él es muy positivo y se moría porque saliera esta canción.