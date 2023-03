Cantante Fátima Pinto rompió su compromiso y, al estilo de Shakira, le dedicó canción a su ex

Fátima Pinto ahora no cambia su paz por nada del mundo. Cortesía.

Al mejor estilo de Shakira o de Miley Cyrus, la joven cantante nacional Fátima Pinto se mandó con todo al dedicarle una canción muy fuerte a su expareja, con quien estuvo comprometida por dos años.

La artista, de 23 años, lanzó “Descomprometida”, un tema en el que cuenta algunos detalles de lo que fue su fallida relación y del porqué tomó la decisión de salir corriendo de ahí.

“Él miente, es mentiroso como el diablo. Ha sabido cómo mentirte muy bien, hay más mujeres además de ti. No puede negarse al placer de la carne”, se escucha decir a una vidente a quien Fátima visita al inicio del video de la canción. A partir de eso, todo es tiradera.

La hija del expresidente manudo Raúl Pinto, conversó con La Teja y reveló los detalles de su pieza y del rompimiento de su compromiso.

- ¿Por qué ‘Descomprometida’?

Es mi reciente lanzamiento, el título y la letra de la canción dicen mucho, hablan de un aspecto de mi vida personal. Está basada en una experiencia que viví, muchos no saben, pero a los 20 años me comprometí y estuve en esta relación por dos años, pero tomé la decisión de que ya no podía seguir más. Eso pasó el año pasado y lo primero que hice como proceso de sanamiento fue agarrar un avión, me fui a México, me metí al estudio y saqué todos mis sentimientos en una canción, así fue como nació Descomprometida.

- O sea, no solo Shakira hace eso...

No, para nada, yo esa canción la hice en agosto del año pasado y de repente todas las mujeres cantantes nos unimos para tirarle al ex, porque también lo hizo Miley Cyrus.

De hecho, cuando ellas lo hicieron, para mí fue como una señal para sacar mi tema y que era el momento de hacerlo.

- ¿Qué la motiva para dejar que la gente conozca lo que le pasó en una canción?

Para mí las mejores canciones son basadas en experiencias personales y reales. Yo, como compositora, creo que de eso se trata el arte, de plasmar esos sentimientos, sabía que muchas personas se podían sentir identificadas y al final es una canción que sirve para cualquiera que terminó un compromiso de cualquier tipo con alguien.

- ¿Cómo es estar comprometida a los 20 años?

Tuve muchos comentarios al respecto, ahora que he estado promoviendo la canción, mucha gente me dice que ya la cosa había empezado mal por haberme comprometido tan joven, pero para mí el amor no tiene edad, fue cuestión de que no era la persona. Siempre menciono el caso de mis papás que se casaron a los 21 años y ya llevan más de 40 años juntos, yo crecí con ese ejemplo y quiero tener lo mismo, sé que los tiempos han cambiado, pero no es cuestión de edad.

En cuanto a mi carrera, por dicha nunca afecta, soy una mujer muy convencida de lo que quiero y eso nadie me lo iba a quitar.

- ¿Cuáles señales vio para saber que ahí no era?

Hubo muchas señales desde el principio, pero a veces uno no quiere ver las cosas como son, nos comprometimos muy rápido, a los cuatro meses de jalar, y claramente no conocía bien a la persona, nuestros valores y principios no eran los mismos y llegó a un punto en que había demasiada falta de respeto, manipulación, toxicidad y definitivamente él andaba buscando una persona que estuviera dedicada cien por ciento a él y no que luchara por sus sueños, que es algo que no va conmigo. Siento que fue mejor arrancar la curita de una vez, antes de que llegara a más.

A Fátima Pinto ya no la atrasa nada ni nadie. Cortesía.

- ¿Cree que lo hizo en el momento indicado?

Cien por ciento, yo tomé la decisión de sacar esta canción cuando hubiera sanado y superado la situación para poder contar mi testimonio libremente y poder ser apoyo a través de mi música para otras personas que están pasando por lo mismo.

- ¿Le costó mucho decir basta?

Creo que cuando uno toma una decisión piensa en muchas cosas, ya lo habíamos hecho público y se pensaba en eso, pero hay que pensar en lo que es mejor para uno, por más de que duela y nunca es tarde para hacerlo.

- ¿Cómo quedó ese corazón?

Bueno, ahorita estoy con alguien, pero antes de que esa persona llegara a mi vida, me tomé mi tiempo para sanar y me encontré a mí misma. En ese tiempo estuve metida en un hueco emocional muy oscuro y profundo, sin energía, deprimida, la gente alrededor me lo decía, que era muy diferente a lo que soy y cuando lo hice, reencontré mi paz, que hoy no la cambio por nada del mundo.

- ¿Qué le han dicho las personas que la siguen sobre esta canción?

Muchos piensan que estoy pasando por esto en este momento y he recibido mucho apoyo y amor, también muchos testimonios. De hecho amo la comunidad de mis seguidores y he sentido el cariño que me tienen.

- ¿Qué le aconseja a las personas que tienen relaciones dañinas? ¿Cuándo es el momento de salir?

Creo que uno siempre sabe cuando no lo tratan como uno merece, cuando le hacen cosas que uno no le haría a nadie, sabe que las cosas no están bien, hay que ponerse de primero y darse su lugar y cuando son más los momentos malos que los buenos. Mis papás me dicen que es muy difícil que las personas cambien y eso es muy cierto.