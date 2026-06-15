Cantante Gregory Cabrera sufrió doloroso accidente y tuvo que ser atendido de emergencia

Gregory Cabrera, cantante nacional, se llevó tremendo susto tras ayudar a su suegro. (redes/Facebook)

El cantante Gregory Cabrera se llevó uno de esos sustos que nadie tiene en sus planes y que, por poco, terminan de una forma mucho más complicada.

El artista colombiano, radicado en Costa Rica desde hace más de dos décadas y conocido por poner a bailar al público con temas como “El gusano”, terminó en el hospital luego de sufrir un accidente mientras intentaba ayudar a su suegro a encender un vehículo que se había quedado sin batería.

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Según contó el propio cantante a La Teja, todo ocurrió en las afueras de su casa cuando ambos intentaban prender un carro empujándolo por una pequeña bajada.

“Estaba con mi suegro tratando de prenderlo, entonces fui a empujarlo en una bajadita para que arrancara y no medí el ángulo de la llanta cuando venía bajando el carro. Tal vez porque el lugar era un poquito estrecho, me alcanzó a pasar por el pie”, relató.

Lo que parecía una maniobra sencilla terminó convirtiéndose en una emergencia que lo llevó directo al hospital.

Gregory explicó que la llanta le pasó sobre la parte delantera del pie y el principal afectado fue su dedo gordo.

“Gracias a Dios, solo fue como la parte de la punta del pie. Gracias a Dios, ya me dijeron que no hay ninguna fractura, pero sí me alcanzó a comprometer un poco el dedo gordo. Me quitó totalmente la uña y me hizo una fisura que posiblemente en este momento me van a tener que coser”, explicó.

Gregory Cabrera está en el hospital esperando que le cosan el dedo. (redes/Facebook)

El cantante aseguró que todo sucedió en cuestión de segundos y que simplemente no logró calcular el recorrido que llevaba el vehículo mientras descendía.

“Fue algo fortuito y que uno no tiene pensado. No alcancé a medir ese ángulo que la llanta iba haciendo y como iba resbalado el carro, porque era una pequeña bajada, se montó encima de esa parte del pie”, agregó.

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Muy positivo con la recuperación

Aunque los otros dedos apenas sufrieron algunos raspones, el dedo gordo se llevó la peor parte, pues le arrancó la uña por completo y le hizo un corte que requerirá sutura.

A pesar del dolor, Cabrera mantiene una actitud positiva y agradecida.

De hecho, mientras esperaba ser atendido en el Hospital Metropolitano, aseguró que prefiere ver el accidente como una señal de que pudo haber ocurrido algo mucho peor.

“Son cosas que pasan en la vida y siempre digo que cuando pasan estas cosas es porque Dios me está salvando de cosas peores. En realidad esto va para adelante. Sí es bastante doloroso, pero bendito Dios que todo está en su lugar”, manifestó.

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Gregory Cabrera, exintegrante del grupo Calle 8, espera regresar a los escenarios pronto. (Alonso Tenorio)

Además, explicó que espera que este incidente no le impida cumplir con sus compromisos artísticos de este fin de semana. Eso sí, tendrá que bajarle un poco la intensidad a los movimientos sobre el escenario.

“Con respecto a las presentaciones me toca descansar y tener disciplina estos días para que el fin de semana ya esté cerrada la herida y poder cumplir con mis presentaciones. Claro, El gusano tocará matarlo muy suave, pero la gente me sabrá entender”, dijo entre risas.