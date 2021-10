Cantante ha bajado más de 30 kilos: “Si no lo hacía, me moría de depresión”

Ahora Gaviota Norteña hasta se anima a mostrar el abdomen para dar el ejemplo. Cortesía. Ahora Gaviota Norteña hasta se anima a mostrar el abdomen para dar el ejemplo. Cortesía.

La cantante sancarleña Ingrid Moreno, mejor conocida como Gaviota Norteña, cree que de no haber agarrado las tenis para ponerse a hacer ejercicio, probablemente no estaría contando el cuento.

Ella dice que llegó a pesar más de 120 kilos y a padecer de la presión, lo que sumado a la falta de trabajo por las restricciones de la pandemia la hicieron entrar en una depresión rudísima.

La artista, quien es oriunda de Esterito de Pocosol, lanzó en los últimos días un remix en el que incluyó canciones como “Amor mío, déjala” de Yuri, “Herida” de Miriam Hernández y “Él me mintió” de Amanda Miguel, el cual es un motivación extra para su carrera y para su nueva vida.

Ella nos contó un poco su historia y cómo en cuestión de un año cambió su vida.

- ¿Cómo va el cambio de vida?

Muy positivo, gracias a Dios. Como yo estaba tan pasada de peso, con la pandemia me puse a hacer ejercicio sola, tenía que ponerme las pilas para no volverme loca. Si no lo hacía, me moría de depresión, porque sin trabajo, el estrés y el peso me tenían mal.

- ¿Cuánto ha bajado hasta el momento?

Llevo como 74 libras (más de 33 kilos) y ahí sigo porque lo necesito, tenía la presión altísima, estaba muy mal. Ahorita me siento bien, yo pensaba que estoy joven y que no podía estar en esas, llegué a pesar más de 120 kilos.

Gaviota Norteña se puso las tenis y cambió su vida. Cortesía.

- ¿Qué ha hecho para bajar tanto de peso?

Sigo haciendo ejercicios en la casa. Yo nunca había hecho y los gimnasios estaban cerrados, a mí el que me motivó fue mi hijo, porque me decía que le ayudara con las tareas de física en el corredor y yo no podía, me cansaba mucho y él me lo dijo que no era cansancio, sino que yo estaba mal.

Al otro día me puse a caminar, hice pesas artesanales con piedras y me empecé a cuidar las comidas, ha sido una decisión muy fuerte, pero ahí vamos.

- ¿Cuál es su meta?

Llegar a unos 70 kilos, todavía me faltan como 11, pero voy bien porque yo soy grande, ya vi que sí puedo. No tiene idea la panza de chiverre que tenía, me cansaba mucho, de hecho un día fui a una entrevista en Sábado Feliz y me desmayé por la presión, me sentía mal, ya no era lo mismo y en mi casa padecen de azúcar, entonces realmente me asusté.

Yo estaba en más de 120 kilos, tengo fotos de eso y me asusta, estaba deprimida, sin trabajo y entonces lo único que hacía era caminar de la cocina al cuarto y ya. Por eso digo que fue la mejor decisión que pude tomar, porque hubiera terminado peor.

- ¿Qué cambió del lado de la alimentación?

Saqué las harinas, los refrescos gaseosos, cocino con poca grasa y le bajé un montón a la cerveza que tiene muchas calorías.

- ¿Tomaba mucha birra?

Sí, para los calores (risas), pero uno se toma 3 o 4 cervezas y eso ya es más que una cena. Entonces uno tiene que ir cambiando los hábitos, tanto alimenticios como de vida, ahora en vez de tomarme una fría, me tomo un vino y ya, porque si me tomo una birra me siento como arrepentida, entonces mejor no.

La cantante ve las fotos del antes y se preocupa mucho. Cortesía.

- ¿Cuáles cambios físicos ha sentido más allá de lo que se ve en el espejo?

Muchos, yo siempre fui de contextura delgada, pero cuando tuve a mi hijo (hace 11 años) me descuidé, comía demasiado, pero ahora tengo más energía, me siento bien. Además, he sido un ejemplo para muchas personas que viven cerca, incluso me llaman y me piden que les ayude, pero yo no sé mucho de esto, con videos de Youtube lo fui haciendo y dejando el licor que no le hace nada bueno al cuerpo.

- A la hora de cantar, ¿ha sentido alguna diferencia?

Sí, tengo más aire y puedo bailar más. Me siento mejor, ya no me duelen tanto los pies, siento menos cansancio, es que imagínese todo el peso que soportaba.

La verdad es que yo me siento feliz porque me ha permitido conocer lados que no sabía que tenía, ahora yo quiero sacar un certificado de zumba, creo que el que quiere puede porque yo no tenía pesas ni nada y me las hice sola.

- ¿Le salen más admiradores?

(Risas) Yo soy tranquila, sí ha salido mucha gente felicitándome, pero novio todavía no.

- ¿Qué significa poder lanzar una canción después de ese cambio de vida que ha tenido?

Mucho, por eso le pusimos Gaviota Mix y lleva ‘Amor mío, déjala’ de Yuri, ‘Herida’ de Miriam Hernández y ‘Él me mintió' de Amanda Miguel. Lo hicimos en vallenato y cumbia, algo muy fresco con la producción de Alfonso Valverde y con el apoyo de mucha gente que ha creído en mi trabajo.

- ¿Ya ha aumentado el trabajo?

Ya hay más trabajito, a principios de la pandemia estuvo muy duro. Eso sí, me ha tocado viajar hasta en lancha para ir a dar serenatas. Igual yo no me rindo, me puse a vender ropa, chileras y por dicha poco a poco van saliendo más eventos.