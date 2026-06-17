Cantante Jorge Chicas se fue de frente contra los aficionados al fútbol y los llamó “polos”

El cantante Jorge Chicas no aguantó y explotó en sus redes contra los aficionados del fútbol. (JOHN DURAN)

El cantante nacional Jorge Chicas encendió las redes sociales tras compartir una queja que seguramente no caerá nada bien entre los aficionados al fútbol, especialmente ahora que se vive la emoción del Mundial 2026.

A través de un video, el artista criticó a las personas que no pueden despegarse de los partidos ni siquiera cuando están en actividades sociales, fiestas o reuniones familiares.

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Jorge Chicas se fue contra los aficionados al fútbol

Según Chicas, una de las cosas que más le molesta es encontrarse con personas que, pese a estar compartiendo con amigos o familiares, permanecen pegadas al celular siguiendo los resultados de los encuentros mundialistas.

“El mae tico promedio polo es el que no puede asistir a un evento porque ha habido partidos de fútbol y toda la cuestión. Siempre existe el polo que está en una fiesta y no puede compartir sin dejar de ver un partido”, expresó.

Una falta de respeto

El cantante aseguró que le parece una falta de respeto que alguien sea invitado a una actividad y pase más pendiente de la pantalla del teléfono que de las personas que lo rodean.

“Te invitan a una fiesta, a un cumpleaños, a un concierto, lo que sea, y siempre hay un polo con el condenado celular aquí viendo el partido. No puede concentrarse en la fiesta, en la actividad, en el compartir”, agregó.

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Incluso, fue más allá y aseguró que esas personas deberían dejar de ser invitadas a las celebraciones.

“Esos polos deberían dejarlos de invitar a las fiestas”, mencionó.

Ahora queda por ver si los futboleros se toman el comentario con humor o si las palabras de Chicas terminan generando más de una tarjeta roja en redes sociales.

Pero eso no es todo, el cantante andaba algo quejoncito porque también dijo molestarle las personas que creen ser cantantes porque un amigo, el papá o el vecino le dijo que cantaba bonito en karaoke.

“Tengamos una diferencia muy clara entre una persona que cree que canta y canta karaoke a un cantante, o sea, estas personas que cree que cantan, que cantan cuatro piezas en karaoke y ya quieren vender eventos, no saben de dicción, de pronunciación, de respiración, de apoyo, de presencia escénica, de calentamiento, no saben nada de cómo funciona su aparato fonador, no saben nada de música y se creen cantantes. Me tiene harto eso”, dijo.

Chicas aseguró que lo que le molesta es que se hagan llamar cantantes sin siquiera haber recibido clases de canto como mínimo.