¿Jorge Chicas tiene otra novia o se refugió en el alcohol tras su ruptura? Esto dice el cantante

Jorge Chicas, cantante nacional, dice estar muy tranquilo en cuestiones del amor. (redes/Instagram)

El cantante Jorge Chicas nos confirmó a mediados de abril que, de nuevo, está en el club de los solteros; sin embargo, últimamente, se le ha visto muy bien acompañado en algunos eventos faranduleros.

El exparticipante de Tu cara me suena (2019) tenía una hermosa relación con la sancarleña Mariana Carvajal, con quien formalizó su noviazgo a finales de 2023 en la prensa nacional, aunque ya llevaban su tiempo saliendo.

A la pelirroja siempre se le veía en los conciertos de Chicas o acostumbraba acompañarlo a los eventos que sus colegas lo invitaban; sin embargo, ahora se le ve con alguna otra mujer, por lo que muchos creen que ya tiene una nueva conquista.

LEA MÁS: Jorge Chicas nos confirmó si terminó o no con su novia y lo que piensa de ella

De hecho, el pasado 22 de mayo compartió una imagen muy feliz al lado de una guapa joven llamada Sammy Taylor, cuyos rasgos físicos son muy parecidos a los de su exnovia, por eso lo buscamos para ver quién es ella y si ya está saliendo con otra.

“No, tengo muy buenas amigas, con las que salimos a tomarnos un traguito y pasarla bien o a comer algo rico y ya, pero nada más”, dijo con una gran sonrisa.

Jorge Chicas y Mariana Carvajal anduvieron juntos bastante tiempo.

Chicas recalcó que, por el momento, está “tranquilo” y “soltero” y que si sale con mujeres es porque le gusta disfrutar de la vida y de la buena compañía cuando no tiene eventos o ya dejó de cantar.

“Ahorita, estoy tranquilo como estoy y sin interés de absolutamente nada más que pasarla bien, salir, conocer, salir con mis amigos...”, mencionó.

Jorge Chicas se la pasa compartiendo fotos con hermosas mujeres como Sammy Taylor. (redes/Instagram)

Nada de alcohólico

Su relación con Mariana fue muy notoria, pues él mismo se encargó de que así fuera, algo de lo que dice haber aprendido la lección.

Jorge y ella vivían juntos desde hace un tiempo y, aunque no nos quiso contar las verdaderas razones por las que la relación terminó, sí nos dijo que quedaron en buenos términos.

“Nosotros tenemos una muy buena relación. Sí, creo que los dos tenemos muy claro que la relación no iba para más, pero nosotros seguimos teniendo una muy buena relación. Incluso, yo tengo una relación muy buena con la familia de ella, con el hijo y demás. Entonces, todo muy bien”, dijo.

LEA MÁS: Jorge Chicas nos presentó a su novia y nos confesó si está pensando en boda

Chicas aclaró que él no tiene problemas con el alcohol y que tampoco se refugió en este tras su ruptura. (Facebook/Facebook)

El artista sí reconoció que quizá lo que más lo ha golpeado de separarse de la sancarleña es que tenía muy buena relación con su hijo, al que ahora ya ve muy poco por obvias razones.

“Yo creo que eso es lo que más golpea, digamos, el tener una convivencia y después ya de la nada a nada. Nosotros tenemos, como te digo, muy buena comunicación y hemos planeado, incluso, vernos tal día y demás. Entonces, ahí por lo menos sigue viva la comunicación”, expresó.

El cantante aseguró que no "extraña" a ninguna de sus exparejas. (redes/Instagram)

Chicas, además, aprovechó para aclarar que si dijo en otra entrevista que ahora está casado con el whisky, no es porque ande ahogando las penas en el alcohol o porque sea un alcohólico.

“Ya es que es mi bebida favorita y todo el mundo lo sabe, pero no es porque uno sea alcohólico, sino que es porque yo disfruto salir con mis amigos y tomarme un par de whisky y pasarla bien.

“Yo entiendo que pasó y pasó (la ruptura), paso la página y sigo mi vida. No soy una persona como de ponerse a llorar y ponerse a sufrir”, aclaró.

LEA MÁS: Cantante nacional conoció a una de sus artistas favoritas y hasta comió con ella

No extraña a nadie

Hace unos días el cantante, de 28 años, decidió responder algunas preguntas anónimas de sus seguidores en Instagram, donde no faltaron las consultas sobre amor.

Alguien le preguntó que si andaría con una chica menor debido a la gran diferencia de edad que le llevaba su expareja, pero respondió puro la canción de Bad Bunny y Becky G, “A mí me gustan mayores”, aunque tampoco dice preocuparse por la edad.

También le pusieron que si tenía alguna preferencia de mujer; es decir, si le gustaban blancas, morenas o rubias.

“Pues mentiría diciendo que no, porque sí tengo patrones que repito. Me encanta la mujer blanca; el cabello, normalmente, me llama la atención si es claro (rubio, castaño, cobre) y lacio.

A Jorge Chicas no le gusta que una mujer le esconda el celular o se moleste por prestarlo para "ver la hora". (redes/Instagram)

Otra de las preguntas que le hicieron fue que a qué le sacaría la tarjeta roja de una mujer y puso varias que llamaron mucho la atención.

“Que tengan miedo de prestar el celular hasta para ver la hora”.

“Que crean que porque uno es hombre tienen que dar todo y más solo ‘porque sí’; no hay que dar para recibir”.

“Que haga ridículos por tomar demasiado” y que “no vean las intenciones de otros hombres”. Y además, “que sean inseguras por mi trabajo”, fueron parte de los puntos que describió.

Jorge Chicas tiene una sorprendente voz

También le consultaron: “¿Crees que sigues extrañando a alguna ex con la que sigues teniendo química, aunque ya haya pasado mucho tiempo?“.

Su respuesta fue: “Las pocas relaciones formales que he tenido siempre han sido chicas muy lindas y muy diferentes entre sí, pero de extrañar a ninguna. Se recuerda con cariño todo lo bonito y no me arrepiento de nada, pero bueno, hasta ahí”.

Es decir, en sus redes también dejó claro que no “extraña” a Mariana, a pesar de que no han pasado ni dos meses de su ruptura amorosa.