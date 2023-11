Jorge Chicas nos presentó a su novia y nos confesó si está pensando en boda

El cantante Jorge Chicas nos presentó a su novia Mariana Carvajal con la que tiene un año de relación.

El cantante Jorge Chicas es un poco reservado con su vida privada, pues siempre ha pensado que es mejor que hablen de su trabajo y no de sus amores. Sin embargo, esta vez hizo una excepción, pues según nos confesó está muy enamorado.

El exparticipante de la cuarta temporada de Tu cara me suena (2019) nos contó cómo fue que conoció a la sancarleña Mariana Carvajal, quien le terminó robando el corazón, y si ya está pensando en matrimonio, pues según nos dijo, las cosas van muy en serio con ella.

-¿Cómo fue que se conocieron?

Tenemos como dos años de conocernos, pero de relación, tal vez es un año o un poquito menos tal vez. Nos habíamos conocido en la fiesta de una amiga, en la que yo andaba cantando y ella disfrutando, pero después de ahí nunca la volví a ver, al tiempo nos reencontramos y salimos un par de veces y todo ha sido muy bonito y nos va espectacular.

- ¿Y ese primer día hicieron clic?

A mí me encantó desde que la vi, yo a ella no porque en realidad ella tenía pareja en ese momento. Para mí ella es perfecta. Es como si usted sacara la mujer que me gusta de mi cabeza y la hiciera realidad.

- ¿Qué tiene ella para ser su mujer perfecta?

Me encanta una mujer así, blanca, de ojos claros, pelirroja. Es que las pelirrojas me encantan. Ella es guapa, tiene un cuerpazo, es divina, hermosa, muy buena nota, ella es perfecta.

LEA MÁS: Chepiar de: Cantante Jorge Chicas quiere que su cara nos empiece a sonar lo más pronto posible

Jorge contó que Mariana en ocasiones lo acompaña a sus eventos o conciertos. Aquí compartieron con el cantante Gregory Cabrera.

- ¿Cómo fue ese primer acercamiento?

Como ocho meses después, ella fue a un evento mío, estuvimos con una amistad y después empezamos a salir a tomarnos algo, a comer y a compartir en eventos míos, una cosa llevó a la otra y aquí estamos, con la segunda Navidad que vamos a celebrar juntos.

- ¿Cómo hacen para verse, debido a que usted pasa trabajando en eventos?

Nosotros prácticamente vivimos juntos, entonces siempre estoy libre lunes, martes, miércoles, y siempre estoy con ella y cuando tengo eventos y son públicos y a ella le gustan, me acompaña, entonces así siempre está conmigo.

- ¿Por qué hasta ahora hace oficial su relación?

A mí no me gusta compartir nada de mi vida privada, de hecho compartí una foto con ella en estos días para que no piensen que la escondo. Porque desde mi última relación que fue Priscilla Díaz (exparticipante de Nace una estrella), yo no publico nada (terminaron hace seis años), si salía con alguien de compartir o así, no soy de publicar nada en redes, no me gusta, no soy de hablar de cosas que no sean de trabajo.

- Mucha gente piensa que usted tiene otras preferencias sexuales por la forma en que hace sus presentaciones, ¿qué opina al respecto?

Con respecto a ese tema, nunca le he dado pelota, si yo fuese o no fuese a mí me es indiferente, porque no le debo explicaciones a nadie y mucho menos de con quien haga lo que haga, pero vieras que no le pongo atención a eso (a lo que dicen), total a la que le debe de importar es a ella y a ella tampoco le importa, entonces da igual.

Es parte del show, lo que pasa es que la gente en Costa Rica no tiene la idea clara de lo que es un show, sino que creen que el ser cantante es ir a ponerse de pie, cantar y ya.

El cantante nos confesó que prácticamente vive con su novia y por eso comparten mucho tiempo juntos.

LEA MÁS: Reclaman a cantante nacional porque no hace conciertos con canciones propias

-¿Alguna vez ella le había reclamado por no confirmarla públicamente como su pareja?

En algún momento lo hablamos y quedamos que mejor entre amigos, pero con el tiempo dijimos: ‘una foto no es ningún problema’, como ella es cero pública, tal vez le daba miedillo, pero si nos veían juntos no pasa nada, no íbamos a negarlo. En mi relación pasada sí fui de exponer muchas cosas y creo que uno aprende.

- ¿Qué les gusta hacer cuando están juntos?

Ella tiene un hijo (grande) entonces somos mucho de salir a comer los tres o salir con amigos a eventos míos o hacemos una pelota de amigos, llegan a mis eventos y la pasamos muy bien. Nos gusta salir en familia porque con mis papás se lleva muy bien y yo con los de ella. Cuando estoy soltero soy medio fiesterillo, pero cuando estoy emparejado soy muy casero.

Jorge Chicas asegura que Mariana es la mujer perfecta para él. Ella es maquillista profesional, pero actualmente trabaja en otra cosa.

- ¿Está enamorado?

Mucho. Más que eso.

- ¿Podría haber anillo de compromiso pronto?

Vieras que nunca pensé en casarme y con la única que lo pensé fue con ella, pero anillo pronto, no creo.