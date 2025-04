Jorge Chicas nos confirmó si terminó o no con su novia y lo que piensa de ella

El cantante Jorge Chicas y su ahora exnovia Mariana Carvajal.

En las últimas horas surgió la noticia de que el cantante Jorge Chicas volvió a la soltería tras terminar su relación con la sancarleña Mariana Carvajal, a la cual nos presentó oficialmente como su novia en noviembre de 2023.

El exparticipante de la cuarta temporada de Tu cara me suena (2019) conversó con La Teja y nos confirmó si es cierto que su relación llegó a su fin.

A través de un corto, pero sentido mensaje, nos habló del tema.

Jorge nos empezó diciendo que Mariana es “una mujer maravillosa y preciosa” a la cual “quiero y admiro mucho”.

Después agregó: “Pero sí, ya no estamos juntos desde hace algunas semanas”.

El cantante de música plancha recalcó que no tenía nada más qué decir y agradeció el interés.

“Es todo lo que te queremos decir, gracias por el interés”, escribió.

Así le había pedido Jorge Chicas a Mariana Carvajal que fueran novios.

En las redes sociales de la maquillista, así como del artista, ya no aparecen las fotos que ambos tenían juntos y en las que se veían muy enamorados.

La pareja tenía bastante tiempo viviendo junta y hasta se había hablado de boda. Ella, además, tiene un hijo adolescente al que Chicas apreciaba mucho.

En una entrevista que nos dio el cantante a finales del 2023 nos había contado que se conocieron en la fiesta de una amiga en común y que fue como amor a primera vista; sin embargo, para ese momento ella tenía pareja.

Tiempo después se volvieron a encontrar en uno de sus conciertos y de una vez quedó flechado.

“Me encanta una mujer así, blanca, de ojos claros, pelirroja. Es que las pelirrojas me encantan. Ella es guapa, tiene un cuerpazo, es divina, hermosa, muy buena nota, ella es perfecta”, nos había dicho.

Mariana, conocida como "Nana", acostumbraba acompañar a Chicas en muchas de sus presentaciones.

El cantante también nos había dicho qué piensa de que la gente crea que tiene otras preferencias sexuales y que su noviazgo era solo una mampara.

“Con respecto a ese tema, nunca le he dado pelota, si yo fuese o no fuese, a mí me es indiferente, porque no le debo explicaciones a nadie y mucho menos de con quien haga lo que haga, pero vieras que no le pongo atención a eso (a lo que dicen), total a la que le debe de importar es a ella y a ella tampoco le importa, entonces da igual”, expresó.

Chicas fue tiempo atrás pareja de la cantante Priscilla Díaz, quien también participó en Nace una estrella, pero él no es de hablar mucho de su vida privada, pues prefiere que lo reconozcan más por su trabajo.