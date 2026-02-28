Cantante José Julián se rinde ante Costa Rica: “Lo tuyo es un abrazo al alma”

El cantante mexicano José Julián, recordado por el éxito “Esa chiquilla”, se encuentra de visita en Costa Rica, donde no solo ha cumplido con compromisos artísticos, sino que también ha aprovechado para disfrutar de los paisajes y la calidez de los ticos.

Cantante mexicano José Julián. (redes/Facebook)

A través de sus redes sociales, el intérprete compartió varias fotografías que se ha tomado en territorio nacional, acompañadas de mensajes cargados de emoción y agradecimiento.

LEA MÁS: (Video) Cantante mexicano José Julián se echó pieza para que lo dejaran pasar en bloqueo

“Dicen que el paraíso es un lugar, pero yo creo que son las personas con las que lo compartes. Entre risas, caminos de lastre y mucho ‘Pura Vida’, Costa Rica nos está regalando los mejores recuerdos del año. ¡Qué buen equipo armamos! ¿A dónde nos lleva la próxima ruta?”, escribió el cantante.

En otra de sus publicaciones, José Julián destacó el recibimiento que ha tenido durante su estancia:

“Hay lugares que te reciben y lugares que te abrazan. Costa Rica, lo tuyo es un abrazo al alma”, escribió en otra publicación.

La presencia de José Julián ha sido bien recibida por sus seguidores costarricenses, quienes le han expresado su cariño y le han dado la bienvenida a través de mensajes en redes sociales.