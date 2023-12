Cantante Juanjo Sánchez se casará con su novio y no va a creer lo romántica que fue la pedida de mano

El cantante Juanjo Sánchez y su pareja Leonel Chaves se comprometieron el sábado en la playa.

Estos aires navideños por lo visto vienen cargados este año de mucho amor y propuestas matrimoniales.

La modelo Laura Ortega no es la única que ha sido sorprendida con un “cásate conmigo”, porque el cantante Juanjo Sánchez también recibió su anillo de compromiso por parte de su pareja.

El solista tiene siete años de relación con Leonel Chaves y jamás se esperó que el pasado sábado 2 de diciembre le propusiera matrimonio previo a uno de sus eventos en playa Bajamar de Puntarenas.

Juanjo contó que él canta una vez al mes en el restaurante Donde Vin, ubicado en esta playa, y que su pareja en ocasiones lo acompaña a sus conciertos, pero que no sabía que se había puesto de acuerdo con los dueños del lugar para sorprenderlo.

“A mí me engañaron porque la dueña del lugar me dijo que por favor fuera vestido de blanco para una sesión de fotos para hacerle publicidad al lugar y, justamente mi pareja y yo teníamos un traje blanco que nos habíamos comprado para la grabación de un video musical, y pues me fui vestido así, es blanco, de seda, muy hermoso. Cuando llegué allá todo transcurría normal, llegaron amigos y familiares que a veces van a verme y cuando ya era la hora de la sesión de fotos la dueña me llevó hasta el final de la playa donde ya tenían toda la decoración, las luces y con el rótulo de ‘¿quieres casarte conmigo?’”, mencionó.

Con la complicidad de los dueños del restaurante ubicado en Bajamar arreglaron todo para la propuesta de matrimonio.

Para hacer más romántico el momento les pusieron la canción “Eso y más” que ambos se dedican y también le llevaron de sorpresa al niño que ellos adoptaron como hijo recientemente.

“Adoptamos a un hermanito de él (su pareja) que vivía en condiciones de pobreza extrema, entonces la mamá nos dio la firma para criarlo nosotros, como estamos construyendo casa y tenemos varios proyectos juntos...”, explicó.

Planes de boda

Juanjo mencionó que no pudo evitar llorar al ver a su pareja arrodillado pidiéndole matrimonio y que ahora no dejan de pensar en todo lo que quieren para el día de su boda que será a medidos del 2024.

Para empezar, ambos quieren llegar ese día a bordo de una limusina, tener buena música y un lugar finamente decorado.

Juanjo Sánchez contó que siempre soñó con su anillo de compromiso, pero que jamás se esperó la sorpresa que su novio le tenía.

Ellos son vecinos de Moravia, en San José, y ya andan en busca del lugar ideal para dar el “sí, acepto”.

“Queremos que sea una boda de ensueño, queremos decoración extravagante, o sea, algo bien hecho y bien bonito. No sé ni cómo se planea una boda, porque esto es muy nuevo para nosotros así que aceptamos cualquier sugerencia o recomendación porque sí queremos una boda bien bonita, además, yo sería de los primeros artistas o cantantes de la comunidad LGTBIQ en casarme”, dijo Juanjo.

La boda la están planeando para mediados del próximo año.

El cantante es conocido no solo por sus excelentes presentaciones sino porque asegura que a veces lo confunden con el periodista Johnny López, de Más que noticias, por su gran parecido físico.