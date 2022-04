Cantante Kenia González estrenó su tema más pícaro desde que está en el ambiente musical

La bellísima y sensual cantante Kenia González estrenó recientemente el que podría ser su tema más pícaro, desde que se tiró al mundo de la música hace unos años.

La guapa, quien este viernes adornará nuestra contraportada, sacó la pieza llamada Intimidad, con la cual, deja claro que no se anda por las ramas cuando se tienen que decir las cosas.

“Es una de las canciones más picantosas que he lanzado, ‘Somos nada’ también era muy parecida, que fue la primera, pero esta es un poco más explícita, sin llegar a usar palabras vulgares, todo va por el lado la de sensualidad. Es mucho lo que yo estoy tratado de proyectar, es mi esencia de ser siempre sexy y va de la mano con todo lo que estoy haciendo en estos momentos”, dijo guapa.

Kenia González no pierde oportunidad para mostrar su picardía y cuerpazo. Cortesía.

“Intimidad” se grabó en Colombia, pero el video en donde aparece Kenia mostrando su cuerpazo y haciendo bailes bastante sensuales se hizo en unas bodegas en nuestro país, con la productora 07.

Este es el primero de los cuatro temas que sacará la porteña en las próximas semanas y que forman parte de su próximo disco.

Kenia señaló que la imagen sensual y pícara que proyecta como artista a veces se mal entiende por parte de algunas personas, que por medio de sus redes sociales la invitan a salir en busca de algo más.

“La mayoría de gente que me sigue ha sido muy respetuosa y entienden que es parte de mi trabajo y de lo que yo hago y que disfruto, pero hay un límite, porque hay personas que no entienden que uno entra en un personaje, pero aún así me pasan invitando salir”, dijo.

Recordemos que la cantante, también tiene OnlyFans y es muy seguida, pues sin duda es una de las mujeres más bellas y atrevidas del país.