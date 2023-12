Cantante Marko Jara brinca de la alegría con un sueño que se le hizo realidad

Marko Jara está muy feliz porque su hijo Thiago cantó por primera vez en un estudio de música, un sueño que él tenía. (Instagram)

Un sueño que tenía y que se le hizo realidad en las últimas horas tiene al cantante Marko Jara brincando de muchísima alegría y agradecimiento.

El cantante, de 37 años, compartió su felicidad a tempranas horas de este jueves por medio de una publicación que hizo en Instagram y que ya tiene muchos comentarios.

LEA MÁS: ¿Le seguirá los pasos al papá? Hijo de Marko Jara ya se la juega cantando (video)

Jara contó que su hijo mayor, Thiago, de 7 añitos, entró a grabar por primera vez en un estudio de música, y eso a él lo tiene que no se cambia por nadie.

“Un día soñé con verte ahí. Y si te gusta y si quisieras, no descansaré hasta verte triunfar. El negrito de mi vida y su primera vez en un estudio, te amo, sos mi orgullo”, escribió el exparticipante de Dancing with the Stars al compartir un video de su hijo cantando en el estudio.

Thiago sorprende con su linda voz interpretando el tema “Cómo mirarte”, del colombiano Sebastián Yatra, evidenciando que al igual que su papá y su tío, Leo Jara (quien también es cantante), lleva el talento musical en la sangre.

Marko Jara muy atento y conmovido por ver el sueño de su vida hecho realidad. (Instagram)

En su interpretación en el estudio, al niño se le ve bastante cómodo, haciendo gestos con sus manos y rostro como parte de su “show” musical.

Mientras el pequeñito sorprende con sus dotes para la cantada, su orgulloso papá no le pierde la vista y hasta parece un poco conmovido por lo que está observando.

LEA MÁS: Marko Jara nos cuenta qué pasará con la música ahora que ya es abogado, ¿dejará de cantar?

Tales escenas cautivaron las redes sociales de Marko, pues muchos de sus miles de seguidores también quedaron impresionados con la linda voz de Thiago.

Thiago, el hijo de Marko Jara, sorprende con su voz

“¡Qué cosita más relinda. Felicidades y para adelante”, “9 de la mañana y aquí, llorando de la ternura”, “felicidades, talento puro”, “¡Qué carga Marko... Espero que crezca todos los días y sea un gran artista, si es para él”, son algunas de las reacciones que han dejado los seguidores de Marko al pie del lindísimo y tierno video.

A inicios del año pasado, el cantante de música ranchera y regional mexicana había compartido otro video de Thiago en la cantada.

Thiago Jara, el hijo de Marko Jara, es un gran intérprete. (Instagram)

LEA MÁS: Marko Jara revela su clave para tener el cuerpazo que se maneja

Esa vez, el niño interpretó “De los besos que te dí”, de Christian Nodal, y también había robado la atención de la gente.