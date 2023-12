Marko Jara nos cuenta qué pasará con la música ahora que ya es abogado, ¿dejará de cantar?

Marko Jara tiene 25 años de carrera musical. (Instagram)

La alegría tan grande que siente el cantante Marko Jara tras graduarse como licenciado en Derecho el 22 de noviembre pasado, no es así porque así.

El guapetón brinca de un pie con su título porque es un gran premio a lo esforzado y constante que fue por poquito más de cinco años para cumplir ese objetivo.

Aunque ser abogado no fue con lo que soñó de niño –él quería ser antropólogo o veterinario– esa fue la carrera que terminó eligiendo porque empezó en la universidad pasados los 30 años y pensaba que tenía que estudiar algo más acorde con su edad y su línea de ser su propio jefe.

Con el título en su mano y la satisfacción de haberle dado la espalda a lo “vaguillo” que fue durante sus años en la escuela y el colegio, Marko ahora tiene al frente un futuro distinto, que ya ve más cerquita y por eso empieza a tomar algunas decisiones.

Lo que pasará con su carrera como cantante –tiene 25 años de trayectoria musical– es una de las valoraciones que está haciendo el cartaginés, de 37 años.

Marko Jara se graduó como licenciado en Derecho el 22 de noviembre pasado. (Instagram)

Bajar intensidad

Jara conversó con La Teja y contó que su idea con el título de abogado es bajarle la intensidad a la música e iniciar una transición para intentar convertir el Derecho en su primera fuente de ingresos, por encima de la música.

“Es un tema delicado (lo que pasará con la música). Llevo más de 25 años cantando, entonces hasta cierto punto nunca he trabajado porque yo amo lo que hago y dicen que el que ama lo que hace nunca trabaja, pero sí es cansado estar cantando 25 años. Quisiera no depender de la música, que ha sido mi trabajo desde los 11 años. Lo poquito que tengo pero bien ganado, es gracias a la música”, aseguró.

El brumoso dijo que la música nunca la piensa dejar, pero sí quiere mermar su trabajo en eso para darle campo a las leyes, pues sueña con que sus hijos de 3 y 7 añitos lo vean bien chaneado como papá llevando procesos judiciales.

Sin embargo, para ese momento todavía le falta al menos un añito, más porque ahora en enero comienza la otra parte de su carrera que el proceso para colegiarse y ahora sí tener luz verde para ejercer de abogado.

“La música nunca la voy a dejar porque es mi forma de vida, mi aire y mi todo, pero quisiera mermar. A veces es muy complicado tener eventos todos los fines de semana, hasta cinco eventos por día en ocasiones y eso es desgastante, pero lo tengo que hacer para vivir, para pagar deudas y darle a mi familia todo lo que necesita. Quisiera el 2024 colegiarme y empezar a ejercer de la mano de otros colegas para, Dios quiera, que en el 2025 o 2026 ya pueda tener mi propia oficina y cantar más por un pasatiempo, unos dos o tres conciertos al mes. Es mi objetivo”, confesó.

La música ranchera y la regional mexicana es el delirio de Marko Jara. (Rafael Pacheco Granados)

Más estudios

El exparticipante de Dancing with the Stars también comenzará en enero a estudiar inglés porque quiere ser abogado bilingüe y ya investiga en México y Argentina las opciones que hay para una especialidad en Derecho de Familia, el área donde quiere enfocarse.

“Me gusta el Derecho de Familia porque conlleva una cadena de cosas interesantes que empieza con el matrimonio y lo que pasa a nivel legal si algo sale mal ahí. El Derecho Penal me gusta mucho y es la carga pesada del Derecho porque hay que litigar fuertemente casos a veces extremos y complicados, entonces creo que andaría alejado de eso”, sentenció.

En cuanto a cómo impactará su faceta de “famositico” a su carrera de abogado, él opinó que jugará a favor, porque su imagen pública ha sido siempre de persona honrada, pulseadora, trabajadora y responsable.

“El hecho de tener bastantes seguidores en redes sociales y ser una persona conocida, llama mucho la atención; de hecho, en ocasiones me han llegado consultas sobre procesos o así, pero todavía no estoy autorizado para eso, pero sí, definitivamente me favorece mucho (el ser conocido)”, consideró el cantante de música ranchera y regional mexicana.

Marko Jara reconoció el importante papel que jugó su esposa, Mariela Solano, en este triunfo, ya que lo inspiró a continuar superándose y lo apoyó en todo momento durante esos años que estuvo en la U.