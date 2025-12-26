Cantante nacional Sebas Guillem denuncia que es víctima de ciberacoso desde hace más de un año

El cantante nacional Sebas Guillem rompió el silencio y denunció públicamente que ha sido víctima de ciberacoso, una situación que, según aseguró, ha afectado no solo su vida personal, sino también a su familia.
Por medio de un mensaje compartido en redes sociales, el artista explicó que el acoso se mantiene desde el año 2024 hasta la actualidad, y que proviene de una persona o varias personas que utilizan múltiples cuentas falsas o manipuladas para atacarlo.
“Desde el año 2024 hasta el día presente, una persona con múltiples cuentas falsas ha estado ciberacosándome a mí y a mi familia”, expresó Guillem, visiblemente afectado.
Sebas Guillem es un joven cantautor costarricense que se ha dado a conocer en la escena nacional por su estilo moderno, conectando principalmente con el público juvenil. El artista destaca porque toca la guitarra y el teclado y por interpretar música original en inglés.
El cantante detalló que estas cuentas se dedican a publicar comentarios desagradables y falacias, con el objetivo de dañar su imagen y generar malestar constante.
Ante la situación, Guillem hizo un llamado directo a sus seguidores para que lo ayuden a bloquear y reportar las cuentas involucradas, ya que el acoso se ha vuelto agotador.
“Esto es exageradamente cansado y la enfermedad y obsesión hacia nosotros de esta persona o personas es indignante”, agregó, para luego cerrar su mensaje pidiendo bendiciones.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto real del ciberacoso, especialmente cuando se prolonga en el tiempo y alcanza al entorno familiar de las figuras públicas.