Cantante nacional Sebas Guillem denuncia que es víctima de ciberacoso desde hace más de un año

El cantante nacional Sebas Guillem rompió el silencio y denunció públicamente que ha sido víctima de ciberacoso, una situación que, según aseguró, ha afectado no solo su vida personal, sino también a su familia.

Sebas Guillem expresó que el ciberacoso que rebibe es agotador. (Melissa Fernández)

Por medio de un mensaje compartido en redes sociales, el artista explicó que el acoso se mantiene desde el año 2024 hasta la actualidad, y que proviene de una persona o varias personas que utilizan múltiples cuentas falsas o manipuladas para atacarlo.

El artista nacional le dejó a su comunidad un mensaje. Captura (Sebas Guillem/Sebas Guillem)

“Desde el año 2024 hasta el día presente, una persona con múltiples cuentas falsas ha estado ciberacosándome a mí y a mi familia”, expresó Guillem, visiblemente afectado.

Sebas Guillem es un joven cantautor costarricense que se ha dado a conocer en la escena nacional por su estilo moderno, conectando principalmente con el público juvenil. El artista destaca porque toca la guitarra y el teclado y por interpretar música original en inglés.

El cantante detalló que estas cuentas se dedican a publicar comentarios desagradables y falacias, con el objetivo de dañar su imagen y generar malestar constante.

Ante la situación, Guillem hizo un llamado directo a sus seguidores para que lo ayuden a bloquear y reportar las cuentas involucradas, ya que el acoso se ha vuelto agotador.

“Esto es exageradamente cansado y la enfermedad y obsesión hacia nosotros de esta persona o personas es indignante”, agregó, para luego cerrar su mensaje pidiendo bendiciones.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto real del ciberacoso, especialmente cuando se prolonga en el tiempo y alcanza al entorno familiar de las figuras públicas.