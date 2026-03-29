Exparticipante de Tu cara me suena sufre intento de bajonazo y advierte a conductores para que no les pase

Gabriel Ramírez, conocido como Ramzi, cantante nacional, vivió un verdadero susto la noche del sábado. (redes/Instagram)

El cantante nacional Ramzi vivió momentos de gran tensión luego de sufrir un aparente intento de bajonazo la noche de este sábado en las inmediaciones de Santa Ana.

Según contó el propio artista, todo ocurrió cuando regresaba a su casa junto a su pareja tras salir a comer y en un lugar algo solitario por las cercanías del peaje se llevaron el susto.

“Andaba en Santa Ana comiendo sushi con mi pareja y de venida, pasando el peaje, venía en mi carro y alguien desde un puente me tiró una piedra e hizo reventado el vidrio de mi carro. Maes, yo solo escuché el bombazo”, relató aún afectado por el susto.

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El cantante explicó que en un inicio pensó que el golpe había sido en la carrocería, pero al darse cuenta de lo ocurrido dimensionó el peligro. Incluso, aseguró que la situación pudo haber sido mucho peor si la piedra hubiese golpeado a su pareja.

“Al menos fue el vidrio y nada más de cambiarlo, pero no puedo creerlo, es demasiado para la vida. Tengan mucho cuidado ahí en Santa Ana después del peaje porque andan haciendo feo, fijo es un maleante o gente borracha, vean nada más qué bonito regalo (el hueco en la ventana). Por dicha estamos bien y no nos pasó nada más”, mencionó.

Así quedó el carro de Ramzi, cantante nacional. (redes/Instagram)

Táctica para robarle el carro

Ramzi sospecha que se trató de una táctica para obligarlos a detenerse en una zona oscura y así cometer el robo de su vehículo, lo bueno es que él siguió conduciendo hasta llegar a una zona segura para asegurarse qué había pasado.

“Siento que esto tuvo que haber sido un intento de bajonazo de fijo, para que uno pare, porque es justamente después del peaje de Santa Ana. Allí la calle es superoscura, pero uno pasa por debajo de un puente, justamente por ahí fue donde escuchamos el bombazo, para que tengan mucho mucho cuidado y si les pasa algo así, sigan, no paren nunca, porque de fijo esto pudo haber sido un bajonazo totalmente”, advirtió.

Ramzi mencionó que el susto hubiera sido mayor si se hubiera detenido a ver qué pasó con su carro. (redes/Instagram)

A pesar del susto, el artista recalcó que ambos se encuentran bien y que todo quedó en daños materiales. Sin embargo, aprovechó para hacer un llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente en esa zona, donde asegura que la visibilidad es baja.

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También recordó que, debido a la gran cantidad de eventos y consumo de alcohol en estos días, hay personas que podrían estar actuando de forma irresponsable o peligrosa.

“Gracias a Dios estamos bien y es algo material que se repone, por dicha fue el vidrio nada más cambiarlo y listo”, recalcó.