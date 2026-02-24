“Se ven ridículos”: El furioso dardo de Ramzi contra los artistas “creídos” de Costa Rica que sacudió el gremio

Gabriel Ramírez, artísticamente llamado Ramzi, se desahogó en sus redes y le tiró a más de un colega, por lo visto. (Cortesía/Cortesía)

El cantante Ramzi, cuyo nombre real es Gabriel Ramírez, encendió las redes sociales tras publicar un fuerte mensaje en el que cuestiona la actitud de algunos artistas que, según él, confunden el talento con la soberbia.

Sin mencionar nombres, el intérprete —recordado por su participación como finalista en el formato Tu cara me suena— reflexionó sobre “de qué vale ser un megaartista” si se pierde el respeto hacia el público, los colegas y quienes pagan un boleto para ver un show.

En su publicación, Ramzi recalcó que en Costa Rica la fama “no existe” como tal, y que todos, sin importar el nivel de exposición, se ganan “el arroz y los frijoles por igual”.

El artista fue más allá y aseguró que incluso dentro del mismo gremio musical hay quienes prefieren no volver a trabajar con figuras que tienen actitudes prepotentes. Además, desmintió la idea de que al público le agrade ese tipo de comportamientos, señalando que hoy en día las personas buscan artistas auténticos, con esencia y humildad.

“Qué feo, de verdad, porque hasta músicos del mismo gremio a veces ni quieren trabajar con personas así. He conocido clientes VIP que me dicen: ‘A ellos ni me los mencione porque me vomito, trabajaron conmigo una vez y nunca más’”, mencionó.

En uno de los pasajes más comentados del mensaje, Ramzi comparó a quienes se creen “artistas plásticos” con figuras internacionales como Bruno Mars y Juan Gabriel, destacando que, pese a su estatus, ambos se caracterizaron por su sencillez.

“Estamos en una era donde ahora a las personas les gusta ver y escuchar a un artista por su total esencia, les gusta lo orgánico, más allá de ver un artista plástico”, recalcó.

Años de trayectoria

El cantante también aprovechó para repasar su trayectoria, pues, según contó, tiene más de 13 años de carrera artística y una vez representó a Costa Rica en México, donde ganó el primer lugar frente a 53 artistas latinoamericanos en 2017.

Además, destacó su formación profesional como bailarín y cantante, y su paso por la televisión nacional, y asegura que su mayor premio ha sido el apoyo del público.

“Me devolví a mi país para seguir trabajando, para aprender más, educarme y ganarme el apoyo y cariño de las personas de mi país primero. Como muchos de mis colegas, tuve que salir de las fronteras para lograr tener mayor reconocimiento”, escribió.

Ramzi interpretó a Miriam Cruz en el Tu cara me suena que se transmitió en el 2024. (Lilly Arce Robles.)

El mensaje lo cerró con un llamado al respeto, la madurez y el amor por la música entre colegas.

“Espero que Dios les bendiga mucho y aprendan a respetar a sus colegas, quienes les admiran también por su arte, a ver la música con más amor, más madurez, ahhh... y darse cuenta de que entre más traten de impresionar, más ridículos se van a ver”, concluyó.

Ahora la gran pregunta, que ya genera especulación entre seguidores y colegas del medio, es: ¿a quién iba dirigido realmente este contundente descargo?