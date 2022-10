Cantante Priscilla Díaz cumplió uno de sus grandes sueños

La cantante Priscilla Díaz logró cumplir este sábado uno de sus más grandes sueños al cantar por primera vez en el teatro Melico Salazar.

Pri, quien fue uno de los talentos que más dio de qué hablar en Nace una estrella, abrió su corazón al pisar el escenario que tanto soñó como parte de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

Priscilla Díaz se va a casar: “Ni por la cabeza me pasaba lo que Dios tenía en mi camino”

“Recuerdo cuando pasaba frente al teatro Melico Salazar y me decía a mí misma que un día cantaría en ese lugar, sin embargo, para ser honesta, cuando llegué a la adultez, pensé que eso era algo que le pasaba a otras personas y que solo sería una espectadora. Aun así, nunca dejé de manifestarlo, trabajando duro y sin parar, y como dijo Serrat: ‘Caminante no hay camino, se hace camino al andar... Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar...’ Nunca me había sentido tan identificada con una frase como esta vez”, dijo en sus redes sociales.

Priscilla Díaz sigue cosechando logros en su carrera. Foto: Glen Alva

“Solo puedo dar gracias por lo que fue y lo que es, el valioso y preciado presente, vivir el hoy. Gracias @filarmonicacr por cumplir mi sueño de niña, han hecho a esa niña creer aún más en sus sueños”, agregó.

Pri fue parte del especial God is a woman (Dios es mujer) que presentó la orquesta este finde y en el que interpretaban a artistas muy conocidas como Adele, Shakira, Britney Spears, Selena, Rosalia, Lady Gaga, Dua Lipa, Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Lizzo, Beyonce y muchas más.