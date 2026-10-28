Cantante Ramzi alza la voz por los artistas de Costa Rica: “Estamos pasando por momentos difíciles”

Luego de que Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella 2025, expusiera la dura situación que vive como cantante, Ramzi reconoció el complicado momento por el que pasan los artistas costarricenses y pidió a la gente apoyar el talento local.

En un reel de Instagram, Gabriel Ramírez, el nombre de pila de Ramzi, dijo que particularmente este año él ha sentido una reducción abismal en sus contrataciones, a pesar de que en 2027 cumplirá 15 años en la música.

Ramzi es un reconocido cantante costarricense. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella, tira el tapón y cuenta la dura realidad que vive

“Estamos pasando por momentos difíciles”

“Debo aceptar yo, Ramzi, que este año el índice de trabajo bajó casi un 40 por ciento. Ha sido increíble. Estamos pasando por momentos difíciles y creo que (la situación la viven) tanto el gremio de los artistas como del comercio en general”, mencionó Ramzi.

Ramzi afirmó que ser artista en Costa Rica es bastante difícil porque el público local no suele apoyar el talento de aquí.

“Este mensaje es para todos los ticos. ¿Cuánto tiempo duramos dándole like a una publicación?, ¿cómo no les duele pagar 50, 60 mil colores por un artista internacional que no los conocen y les duele pagar 5 o 10 mil por apoyar a un artista nacional que es tu compa o familiar? Si tenemos a un amigo o familiar (que es artista) apóyenlo porque Costa Rica es un país muy pequeño”, comentó.

LEA MÁS: Exparticipante de Tu cara me suena se cansó de los malos comentarios y decidió alejarse de las redes sociales

A los nuevos talentos esto les dijo

A los artistas emergentes que buscan oportunidades en realities shows del país para buscar exposición o que han ganado este tipo de programas, Ramzi les advirtió que esos espacios no funcionan para siempre.

“Muchos talentos piensan que al estar en un reality show, van a tener millones de seguidores, giras de medios, conciertos llenos, trabajo infinito y que se van a hacer personas famosas y nada de eso es cierto.

Ramzi: “Estamos pasando por momentos difíciles”

“La verdad es que cuando la cámara se apaga, usted tiene que salir a buscar trabajo como cualquier mortal, porque muy pocas veces un productor o manager te llaman para manejarte. Tenés que salir a tocar puertas para que te den trabajo”, continuó.

LEA MÁS: Cantante Ramzi le dice esto a su novio al celebrar 14 meses juntos

Ramzi insistió en que cuando se es artista en Costa Rica hay que asumir todo: desde trabajar en su propia promoción, en la búsqueda de oportunidades, en su imagen, en negociar con las personas y hasta lidiar con asuntos de servicio al cliente.