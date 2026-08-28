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Exparticipante de Tu cara me suena se cansó de los malos comentarios y decidió alejarse de las redes sociales

El artista aseguró que seguirá utilizando sus plataformas para anunciar conciertos y eventos, pero dejará de compartir detalles de su vida personal.

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Por Fabiola Montoya Salas

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cantante y exparticipante de Tu cara me suena, Ramzi,
Ramzi decidió hacer una pausa en sus redes sociales y dejar de compartir detalles de su vida personal. (Instagram/Instagram)

El cantante costarricense y exparticipante de Tu cara me suena, Ramzi, tomó una decisión con respecto a sus redes sociales: hacer una pausa y dejar de compartir buena parte de lo que ocurre en su vida personal y profesional.

El artista anunció que continuará utilizando sus plataformas únicamente para publicar información relacionada con sus conciertos y eventos, pues aseguró que está cansado de los comentarios y situaciones que se generan alrededor de sus publicaciones.

Ramzi también habló de la importancia de cuidar lo que comparte y a las personas que lo rodean. Según explicó a La Teja, llegó a la conclusión de que mientras menos conozcan los demás sobre su vida personal y sus proyectos, mejor.

El cantante incluso cuestionó algunas actitudes dentro del gremio musical costarricense y aseguró que, en lugar de existir mayor apoyo entre colegas, en ocasiones siente que algunos están pendientes de lo que hacen los demás para señalarlo o cuestionarlo.

El gremio musical de este país, en lugar de que estemos unidos y ayudándonos a crecer unos a otros, están viendo qué hace uno para decir que uno ya copió ideas, identidad, proyectos y demás, como si no estuviera todo inventado ya”, manifestó.

Ramzi aseguró que esa situación termina siendo agotadora, especialmente porque, según dijo, tiene mucho trabajo y una vida personal de la que también disfruta.

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Ramzi aseguró que quiere enfocarse en su carrera, sus proyectos y su vida junto a su pareja. (ram/ramzi)

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Es cansado estar rodeado de personas que piensan que todo gira a su alrededor y yo la verdad paso muy ocupado y tengo muchísimo trabajo, tengo una vida muy feliz con mi pareja”, comentó.

Por eso, decidió bajar el ritmo de sus publicaciones y tomarse un tiempo para “limpiar” su entorno social y enfocarse en lo que realmente quiere compartir.

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El artista dejó claro que no desaparecerá por completo de las redes, ya que sus seguidores podrán continuar encontrando información sobre sus presentaciones y actividades musicales.

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Su decisión llega después de que publicara un extenso mensaje en el que habló de la envidia, de los malos comentarios y de personas que, según él, no siempre se alegran por los éxitos de los demás.

Ramzi cerró su mensaje agradeciendo a quienes sí lo apoyan y asegurando que este descanso de las redes le permitirá concentrarse en su carrera, sus proyectos y su vida personal.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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