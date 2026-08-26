Redes sociales de chef tica se llenan de comentarios al revelar que trabajará junto a Daniel y Gabriel Drew Dobles, hijos de Nancy Dobles

Elena Guillén contó que próximamente trabajará junto a Daniel y Gabriel Drew Dobles. (Instagram)

Elena Guillén tiene entre manos un proyecto que promete dar de qué hablar y en el que estarán involucrados Daniel y Gabriel Drew Dobles, hijos de la presentadora Nancy Dobles.

La chef tica contó en sus redes sociales que próximamente hará equipo con los hermanos, a quienes ha tenido la oportunidad de conocer más de cerca y de quienes quedó con una muy buena impresión.

Guillén incluso aprovechó el espacio para bromear sobre los comentarios que recibió en una publicación anterior, en los que sus seguidores destacaban el atractivo de los jóvenes.

“Sí, sí... ya me quedó clarísimo por los comentarios de mi publicación anterior que Daniel y Gabriel Drew Dobles son dos muchachos muy atractivos. Señoras, mensaje recibido”, escribió con humor.

Pero más allá de la apariencia de los hermanos, la cocinera quiso destacar otras cualidades que descubrió en ellos.

“Lo más valioso que quiero contarles hoy es que he conocido a dos jóvenes esforzados, valientes, trabajadores, con una visión empresarial enorme”, aseguró.

La chef tica destacó el esfuerzo y la visión empresarial de los hijos de Nancy Dobles. (elena Guillén /elena Guillén)

Elena Guillén dejó a sus seguidores con curiosidad por el proyecto que prepara con los jóvenes. (elena Guillén /elena Guillén)

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Elena Guillén dejó a sus seguidores con curiosidad por el proyecto que prepara con los jóvenes. (elena Guillén /elena Guillén)

Guillén confirmó que ya hay planes para trabajar juntos, aunque por ahora prefirió mantener en secreto de qué se trata exactamente.

“Pronto vamos a colaborar juntos. Se vienen proyectos, ideas y cosas muy bonitas. Estén atentos, porque se vienen grandes cosas. Y señoras, compórtense en los comentarios, que además de guapos son tremendos trabajadores”, expresó.

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Por ahora, Guillén dejó a sus seguidores con la curiosidad de saber cuál será ese proyecto que prepara junto a Daniel y Gabriel.

La cocinera aseguró que espera que el público apoye a los jóvenes cuando llegue el momento de contar todos los detalles, pues confía plenamente en su potencial.

“Cuando se den los planes que tenemos me encantaría que los apoyen. Estos chicos tienen oro en las manos”, concluyó.