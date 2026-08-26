Muere Tim Curry, el inolvidable Pennywise de “It”, a los 80 años

Tim Curry será recordado por generaciones gracias a su aterradora interpretación de Pennywise en “It”. (IT /IT)

El mundo del cine y el terror está de luto por la muerte de Tim Curry, reconocido actor británico que conquistó a varias generaciones con su interpretación de Pennywise, el aterrador payaso de It. Tenía 80 años.

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Curry falleció en su casa de Los Ángeles, según información obtenida por el medio estadounidense TMZ. De acuerdo con los datos publicados, agentes llegaron a la vivienda durante la noche del martes y, hasta el momento, no se ha señalado que su muerte estuviera relacionada con algún acto criminal.

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El medio El Universal de México informó que el actor enfrentó durante años complicaciones de salud que afectaron su carrera. En 2012 sufrió un grave derrame cerebral que requirió una cirugía y posteriormente tuvo dificultades para caminar.

Tim Curry convirtió a Pennywise en uno de los personajes más recordados del terror. En la foto se pueden ver el antes y el después.

Uno de los personajes que convirtió a Curry en una figura inolvidable fue Pennywise, el payaso de la miniserie It, estrenada en 1990 y basada en la famosa novela de Stephen King.

Su manera de interpretar al personaje, con una combinación de gestos, voz y cambios repentinos entre amabilidad y terror, hizo que su versión de Pennywise quedara marcada en la memoria de los amantes del género.

Pero Curry fue mucho más que el payaso que aterrorizó a toda una generación. Su carrera comenzó en la década de 1960 y también brilló en el teatro y la televisión.

En 1975 alcanzó otro de sus grandes papeles con Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, producción que con los años se convirtió en una cinta de culto.

Además, participó en películas como Mi pobre angelito 2, Annie, La caza del Octubre Rojo, La isla del tesoro de los Muppets, La reunión de la familia Addams y Scary Movie 2.

Aunque sus problemas de salud redujeron su actividad artística, Curry continuó siendo una figura muy querida por sus seguidores. Su trabajo como Pennywise y Dr. Frank-N-Furter le aseguró un lugar especial en la historia del entretenimiento.