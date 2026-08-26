Influencer de motos muere a los 22 años tras sufrir aparatoso accidente

Ceyda Yakova había reunido más de 30.000 seguidores entre Instagram y TikTok. (Ceyda Yakova/Ceyda Yakova)

La comunidad de motociclistas y seguidores de contenido sobre motos está de luto por la muerte de una joven influencer que perdió la vida después de sufrir un accidente mientras conducía.

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Se trata de Ceyda Yakova, de 22 años, quien falleció luego de perder el control de su motocicleta en una carretera de Şile, Turquía.

De acuerdo con People en Español, la joven habría sufrido el accidente cuando salía de esa localidad después de visitar a un amigo. Al tomar una curva, la motocicleta habría tenido contacto con piedra en la vía, provocando que se desviara y terminara chocando contra una señal de tránsito.

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Personas que se encontraban en la zona le brindaron atención y posteriormente fue trasladada a un centro médico. Los médicos determinaron que había sufrido una hemorragia interna, pero pese a los esfuerzos por salvarla, murió poco después.

Era amante de las motocicletas

Yakova había construido una comunidad de seguidores en redes sociales gracias a su pasión por las motocicletas.

Entre Instagram y TikTok reunía más de 30.000 seguidores, con quienes compartía principalmente videos relacionados con sus recorridos y experiencias sobre dos ruedas.

Su última publicación en Instagram habría sido realizada meses antes de su muerte, cuando mostró uno de sus paseos en motocicleta.

La noticia también generó tristeza en la institución educativa donde estudió. La Universidad Bilgi de Estambul confirmó su fallecimiento y publicó un mensaje para despedir a quien describieron como una querida estudiante y amiga.

Ceyda Yakova, influencer turca de motocicletas, murió a los 22 años tras sufrir un accidente de tránsito. (Ceyda Yakova/Ceyda Yakova)

La joven era conocida en redes sociales por compartir videos de sus recorridos en motocicleta. (Ceyda Yakova/Ceyda Yakova)

La institución expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Yakova, lamentando que su vida terminara a una edad tan temprana.

La muerte de la joven vuelve a poner sobre la mesa los riesgos a los que se enfrentan los motociclistas en carretera.