Katherinne González sufre otra dolorosa pérdida apenas un año después de despedir a su papá

Katherinne González atraviesa un nuevo momento de dolor tras la muerte de su querido abuelo, a quien llamaba “Popo”. (Instagram/Instagram)

La imitadora y creadora de contenido Katherinne González atraviesa nuevamente un momento muy doloroso, luego de confirmar este martes el fallecimiento de su querido abuelo, a quien desde que era una bebé llamó cariñosamente “Popo”.

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González compartió un emotivo mensaje en redes sociales para recordar al hombre que, según contó, fue una de las personas que más la chineó y que siempre estuvo pendiente de sus sueños.

“Si tuviera que hablarles de amor verdadero, les hablaría de mi abuelito, ‘Popo’”, escribió.

El abuelito de Katherinne González estuvo en los días más importantes de su vida. (Katherinne González/Katherinne González)

El abuelo de Katherinne González siempre apoyó sus sueños y la impulsó a estudiar y aprender. (Katherinne González/Katherinne González)

La arquitecta recordó que su abuelo siempre buscó impulsarla a aprender, estudiar y tener curiosidad por diferentes temas. Incluso compartieron algunas de sus grandes pasiones, como la lectura, la música y el cine.

Entre los recuerdos que más atesora están las veces que él la ayudó con sus tareas de arquitectura, cuando le compraba materiales para sus maquetas y cuando le regaló su primer escalímetro.

También compartieron momentos más cotidianos, como leer juntos ‘Los Juegos del Hambre’, ver películas y capítulos de series, además de conversar sobre lo que aprendían de las noticias que él recortaba del periódico.

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“Siempre admiré su sabiduría e inteligencia, todas las historias que me contó las guardaré siempre en mi memoria y corazón”, expresó.

Era como su segundo papá

La pérdida tiene un peso todavía mayor para González, pues ocurre apenas un año después del fallecimiento de su papá.

La creadora de contenido reconoció que nunca imaginó tener que enfrentar nuevamente un dolor así en tan poco tiempo.

“Hoy, de una manera tan inesperada, me toca despedirme de él. De mi abuelito, de mi segundo papá. Y a tan solo un año de haber perdido a mi papá, hoy me toca enfrentar nuevamente un dolor que jamás imaginé volver a sentir tan pronto”, manifestó.

A pesar del dolor, González encontró consuelo al pensar que ambos ahora están juntos.

“Ya ahora sé que están juntos y me cuidan desde el cielo. Te amaré por siempre, Popo”, concluyó en su mensaje.

Desde La Teja enviamos un abrazo y nuestras más sinceras condolencias a Katherinne González y a toda su familia en este momento tan doloroso. Les deseamos mucha fortaleza para afrontar esta nueva pérdida y conservar todos esos recuerdos que dejó “Popo” en sus vidas.