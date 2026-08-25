Yessenia Reyes revela por qué está guardada antes de ‘Mira quién baila’

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Yessenia Reyes pasa unos días de recuperación antes de comenzar su participación en ‘Mira quién baila’.

Yessenia Reyes está contando los días para asumir un nuevo reto en Mira quién baila, pero antes de llegar a la pista tuvo que hacer una pausa para recuperarse de un procedimiento dental.

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La guapa contó que se sometió a una extracción de cordales, algo que venía posponiendo por sus compromisos profesionales.

“Me hice unas extracciones de cordales que me las hacía ahora o nunca, por eso parezco un capibara. Estoy un poco inflamada”, contó.

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Reyes explicó que durante la competencia no se pudo realizar el procedimiento y que ahora ha aprovechado el espacio antes de la nueva temporada para recuperarse.

“Como estaba en competencia no me las pude hacer antes y ahora viene la temporada de ‘Mira quién baila’, ahora tengo que estar guardada unos días recuperándome”, comentó.

La presentadora contó que tuvo que sacarse las cordales antes de comenzar el nuevo reto en televisión.

Durante estos días, su perrita se ha convertido en su fiel compañera mientras descansa y baja la inflamación.

Además, Reyes reveló que recientemente atravesó “un episodio bastante fuerte”, aunque no dio detalles sobre lo ocurrido.

“Pero, gracias a Dios, ya todo bien”, aseguró.

Ahora Reyes se concentra en recuperarse para llegar con todo al nuevo desafío que asumirá en el canal del trencito y en el que demostrará sus habilidades en la pista.