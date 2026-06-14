Boda de Edson Picado y Katherinne González tuvo un invitado que fue testigo de su amor desde que nació

La boda reunió a familiares, amigos y compañeros cercanos de los recién casados. (Instagram/Instagram)

La boda de los humoristas Edson Picado y Katherinne González estuvo llena de momentos especiales, acompañados de sus amigos y familiares más queridos.

Entre esa lista de invitados hubo que se emocionó de principio a fin, pues fue testigo de cómo nació ese amor y cómo fue creciendo durante el tiempo. Hablamos de Norval Calvo, director y creador del exitoso programa radial Pelando el Ojo.

Norval fue de los más animados en la boda. (boda /boda)

Calvo, quien además es jefe de ambos comediantes, fue uno de los asistentes que más disfrutó la ceremonia religiosa en la que la pareja se dio el esperado “sí, acepto”.

Aunque no apareció en muchas de las fotografías compartidas por los recién casados, sí quedó captado un video del enlace matrimonial. Donde se observa visiblemente emocionado, sosteniendo una campanita que no dejó de sonar mientras celebraba la unión de sus compañeros y amigos.

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El gesto dejó en evidencia el cariño y la cercanía que existe entre Norval y los humoristas, quienes durante años han formado parte del equipo de Pelando el Ojo, uno de los programas más populares de la radio costarricense.

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La celebración continuó con una fiesta en la que no faltaron la música, el baile y hasta un carrusel que sorprendió a los invitados. Los asistentes disfrutaron de una noche cargada de alegría, mientras los ahora esposos aprovecharon cada instante de una fecha que esperaron durante mucho tiempo.

La pareja selló su amor este 13 de junio, más de un año después de comprometerse durante un viaje a Argentina, dando inicio a una nueva etapa que celebraron rodeados de familiares, amigos y personas muy importantes en sus vidas, como Norval Calvo.

Boda de Katherine González y Edson Picado. Foto: Instagram Katherine González. (Foto: Instagram Katherine González. /Foto: Instagram Katherine González.)