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Lynda Díaz aprendió en Corea técnicas de belleza que prometen una piel de ensueño y dejan antojado a más de uno

La empresaria y especialista en estética contó que la capacitación en K-Beauty fue una de las mejores experiencias de su carrera.

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Por Fabiola Montoya Salas

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Lynda Díaz en su competencia de baile internacional.
Lynda Díaz viajó a Corea para capacitarse en técnicas de K-Beauty. (redes/Instagram)

Lynda Díaz viajó a Corea para seguir aprendiendo sobre belleza y regresó a Costa Rica con nuevos conocimientos que ahora quiere compartir con su comunidad.

Lynda Díaz
La especialista considera que su entrenamiento en Corea fue una de las mejores experiencias de su carrera. (Díaz/Díaz)
Lynda Díaz
Lynda Díaz aprendió técnicas como Glass Skin y Face Sculpt Massage durante su capacitación. (Díaz/Díaz)

La empresaria, quien se desempeña como master esthetician, contó en sus redes sociales que recientemente tuvo la oportunidad de recibir entrenamiento en K-Beauty, la famosa corriente de belleza coreana.

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Para la empresaria, la experiencia fue mucho más que un viaje de capacitación, pues asegura que se convirtió en una de las mejores experiencias que ha vivido durante su carrera profesional.

“Una de las mejores experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera como master esthetician fue mi entrenamiento de K-Beauty en Korea”, compartió.

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Durante su formación conoció diferentes técnicas, entre ellas Glass Skin y Face Sculpt Massage, dos de los entrenamientos que más le llamaron la atención y que ahora considera traerlas a Costa Rica.

El concepto de Glass Skin está relacionado con conseguir una piel con apariencia luminosa, uniforme y saludable, mientras que el Face Sculpt Massage se enfoca en técnicas de masaje facial para trabajar la apariencia y la definición del rostro.

Díaz quedó tan satisfecha con lo aprendido que desde ya tiene en mente regresar a Corea el próximo año como parte de su educación continua.

Pero además quiere que parte de ese conocimiento llegue a otros profesionales de la industria de la belleza en Costa Rica.

Por eso, está valorando organizar un taller privado y presencial dirigido a esteticistas, masajistas y otros profesionales del sector para compartir las técnicas que aprendió durante su capacitación.

Eso sí, Lynda dejó claro que todavía no tiene fechas ni inscripciones abiertas porque quiere conocer si existe interés entre su comunidad antes de tomar una decisión.

De esta manera, la especialista espera medir la respuesta de su comunidad y, dependiendo del interés, posteriormente revelar los detalles de esta posible experiencia de aprendizaje.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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