Lynda Díaz pasó horrible momento en un spa de Corea del Sur: “Entré en pánico”

Lynda Díaz junto a su esposo Anthony Alfonso. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (redes/Instagram)

Lynda Díaz y su esposo, el empresario cubano Anthony Alfonso, pasaron un horrible momento en un spa que visitaron en Corea del Sur, país donde están de vacaciones.

Díaz narró la fea experiencia por la que pasaron el martes en el lugar que, según dijo, era uno de los que más les recomendaron.

“Se van a morir de la risa”, afirmó la expresentadora de Teletica este miércoles al relatar la situación por la que pasaron en dos historias de Instagram.

Lynda mencionó que las cosas empezaron a ir mal desde el principio cuando a cada uno les dieron una pantaloneta “como de Michael Jordan” y una camisa grande para que se pusieran antes del masaje.

Esa ropa que se tuvieron que poner fue la primera señal de alerta que recibieron ya que, dijo, en Estados Unidos los masajes los dan completamente desnudos, solo cubiertos por una toalla.

“Yo (decía) qué es esta vaina tan rara, pero bueno, uno se la pone. La cosa es que cuando el señor de los descuentos (así le dice a su esposo) se la estaba poniendo (la pantaloneta) como que se resbaló, el piso era muy resbaloso y se fue de lado y me dio mal de risa.

“Nos acostamos para el masaje, de pronto la mujer se trepa encima, sentí las nalgas como jineteándome la espalda, me daba unos golpes en la espalda baja y me brincaba. Yo entré en pánico, me estresó tanto que me tensé el cuello horrible”, contó Díaz.

Esto le pasó a Lynda Díaz en un spa de Corea del Sur

Mencionó que en ese momento comenzó a pensar en su esposo y en el tipo de masaje que él estaba recibiendo. “Yo decía, Dios mío, quién nos va a ayudar. La cosa es que nos dio un masaje rarísimo, la cabeza me la hicieron rarísimo, el cuello. Salimos hechos ‘miércoles’ de ahí”, agregó Díaz.

La experiencia fue tan mala que su esposo le dijo que salieron peor de como entraron. “Anthony no podía caminar y yo igual”, refirió Díaz, quien dijo que fue la primera y última vez que fue a un spa en ese país.

