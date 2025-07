Cantante Rodrigo Lagunas y músico de Nace una estrella aclaran fuerte chisme sobre ellos

Rodrigo Lagunas (camisa celeste) lideró la banda de Nace una estrella. Fotografía: Instagram Rodrigo Lagunas. (Instagram/Instagram)

El cantante Rodrigo Lagunas y el músico José Joaquín “Pepe” Campos enfrentaron un rudo chisme que circula en redes sobre ellos y, aunque algunas de las cosas que se dicen no ofenden a ninguno, sí los difama.

Una página de chismes faranduleros ventiló en las últimas horas un supuesto romance entre ambos artistas, quienes fueron compañeros de trabajo en Nace una estrella, pues integraron la banda musical del programa de canal 7.

La publicación se basó en supuestas y comprometedoras conversaciones que habrían intercambiado ambos músicos. También circularon algunas fotografías.

Tanto Lagunas como Campos desmintieron todo lo que se decía de ellos en una publicación que cada uno hizo en sus historias de Instagram.

Según Lagunas, se vio en la necesidad de salir al paso de lo que estaban hablando de él por respeto a su hijo Matías (nació el sábado pasado), a Stephanie Vega (mamá de su primer hijo), a su familia y a la familia de la nueva mamá y por su imagen.

“Esas supuestas conversaciones que circulan en redes sociales son totalmente falsas. Cualquiera podría generar un chat convincente de WS (WhatsApp) o Instagram en páginas web gratuitas solo con una búsqueda en Google”, dijo Lagunas.

Rodrigo Lagunas publicó este largo mensaje en sus redes aclarando el chisme en el que lo metieron. Fotografía: Instragram Rodrigo Lagunas. (Instagram/Instagram)

También aclaró que respeta y apoya la diversidad sexual, pero recalcó que lo que se anda diciendo no es cierto ni real.

“Respeto y apoyo toda orientación sexual, el amor entre las personas y la diversidad en todas sus formas, pero quiero dejar claro que las insinuaciones sobre mi vida personal no corresponden a la realidad”, refirió.

Otro tema que tocó Lagunas fue el de su paternidad, pues dijo que no es cierto que haya negado en algún momento a su hijito recién nacido, y mencionó que era una etapa en la que estaba deseando vivir toda la vida. El tema también fue cuestionado.

“La he abrazado (la paternidad) desde el día uno con ilusión, amor y responsabilidad. He asumido todos los costos médicos de mi hijo para que tenga el mejor inicio de vida posible, y con orgullo asumiré los que vengan”, aseguró.

Rodri también dejó claro que tomará acciones legales. “Estas difamaciones y mentiras han sido enormes. Todo esto traerá consecuencias legales para los involucrados”, advirtió.

Pepe Campos es el pianista de la banda de Nace una estrella. Fotografía: Cortesía Pepe Campos. (Cortesía/Cortesía)

Su compañero

El pianista Pepe Campos tampoco se quedó callado. Mencionó que hay gente que está confundiendo su identidad y sacando conclusiones de él a partir de un material falso.

“Algunas personas están confundiendo mi identidad con la de otra persona en unas fotos que se hicieron públicas y después se borraron. Quiero dejar claro que yo no soy la persona que aparece en esas imágenes. Dicho esto, aprovecho para decir que no tengo ningún prejuicio hacia nadie ni hacia ninguna orientación, y me parece importante promover el respeto y la empatía entre todos”, recalcó.

Campos dijo que él siempre está abierto al diálogo respetuoso, por lo que instó a quienes tengan dudas sobre él o preguntas para él, se las hagan directo y en confianza.

Pepe Campos publicó este mensaje en sus redes. Fotografía: Instagram Pepe Campos. (Instagram/Instagram)

