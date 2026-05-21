Cantante Sasha Campbell honra la memoria de su sobrina fallecida con fuerte mensaje

La cantante y expresentadora Sasha Campbell recurrió este miércoles a las redes sociales para expresar el profundo dolor que enfrenta tras la muerte de su sobrina, Tiffany Arlyne Hall Campbell, a los 37 años.

La noticia del fallecimiento fue confirmada horas antes por Shirley Campbell Baar, hermana de Sasha y mamá de Tiffany, quien comunicó la sensible pérdida sin detallar las causas.

Sasha Campbell compartió fotos del recuerdo como esta junto a su sobrina Tiffany. Fotografía: Instagram Sasha Campbell. (Instagram/Instagram)

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Sasha Campbell aseguró que la noticia le rompió el corazón

A través de un mensaje en Instagram y un video en TikTok, Sasha Campbell reveló que su sobrina falleció el martes y confesó lo devastador que ha sido enfrentar esta despedida.

“No tengo palabras ya… Hay personas cuya luz no pasa desapercibida. Tiffany era una de ellas. Fuerte. Vocal. Amorosa. Divertida. Profundamente humana. Una mujer que luchó hasta el último momento con una valentía que todavía me cuesta comprender”, expresó la también exfigura de Buen día.

El mensaje de Sasha Campbell tras el fallecimiento a los 37 años de una sobrina

“No he dejado de llorar”, confesó Sasha Campbell

La artista destacó que Tiffany fue una mujer profundamente querida y aseguró que eso quedó reflejado en el apoyo y amor que recibió durante toda su vida.

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“Ver el círculo de personas que estuvo ahí, sosteniéndola, acompañándola, amándola… habla de la vida que construyó y de la huella que deja”, afirmó.

Sasha también reconoció que todavía no logra asimilar la pérdida.

“No he dejado de llorar. Y honestamente no sé cómo se aprende a despedirse de alguien así. Solo sé que algunas personas dejan una presencia tan grande… que el mundo se siente distinto cuando ya no están. Descansá, Tiff”, escribió la menor de las Campbell Baar.