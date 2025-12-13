Sasha Campbell terminó una relación amorosa ¡por culpa del papel higiénico!

La cantante y expresentadora de Teletica, Sasha Campbell, sorprendió a sus seguidores al contar una anécdota de su vida sentimental que mezcla humor, incredulidad y una ruptura tan inesperada como insólita.

Sasha Campbell contó la increíble historia en un video de TikTok. Fotografía: Instagram Sasha Campbell. (Instagram/Instagram)

Una relación que parecía perfecta

Según relató la artista en un video de TikTok, estaba saliendo con un hombre que, en apariencia, lo tenía todo: guapo, elegante, de buena familia, con buen trabajo y estrenando casa.

“Era de esos que uno dice que el universo se lució”, contó la artista, dejando claro que la relación pintaba para algo serio.

Todo marchaba bien hasta que un día él se le acercó con la temida frase: “tenemos que hablar”.

En ese instante, a Sasha se le cruzaron muchas ideas por la mente: desde una propuesta de matrimonio hasta un viaje sorpresa de trabajo.

El comentario que apagó el enamoramiento

Lejos de cualquier noticia romántica, el hombre se sentó, respiró profundo y soltó una confesión que la dejó en “shock”: le dijo que desde que comenzaron a salir había notado que estaba gastando más en papel higiénico.

Pero eso no fue todo. Según él, Sasha debía usarlo de forma “más consciente”, ya que su consumo le parecía demasiado alto.

La cantante confesó que se quedó esperando que fuera una broma, pero el comentario era totalmente serio.

La insólida historia de "desamor" de Sasha Campbell

“Nadie lo prepara a uno para eso”

Para Sasha Campbell, ese fue el momento exacto en el que el enamoramiento se apagó por completo.

“Porque nadie lo prepara a uno para que le expliquen cómo limpiarse con conciencia financiera”, contó con gracia, dejando claro que la relación no sobrevivió a esa conversación.

La razón perfecta para explicar por qué está soltera

Aunque hoy recuerda la historia con humor, la expresentadora de Teletica aseguró que esa experiencia fue suficiente para cerrar el capítulo. Eso sí, ahora tiene la respuesta perfecta cuando le preguntan por qué está soltera.

