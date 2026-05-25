Cantante se declara homosexual tras varios años de matrimonio y esta fue la reacción de su esposa

Caleb Shomo, líder y vocalista de la banda Beartooth, sorprendió a miles de seguidores alrededor del mundo luego de revelar que es homosexual, una confesión que llegó después de casi 14 años de matrimonio con Fleur Shomo.

El artista estadounidense de 33 años utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que habló sobre el proceso personal que ha enfrentado.

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“Ha habido mucha especulación sobre mi vida personal últimamente, y siento la necesidad de aclarar las cosas antes de que afecte a quienes amo. Soy un hombre orgullosamente gay”, escribió el cantante.

Caleb Shomo hizo la confesión por medio de redes sociales. (Instagram/Caleb Shomo)

Un proceso marcado por el miedo y las emociones

Caleb explicó que durante mucho tiempo reprimió sus sentimientos y emociones, situación que lo llevó a refugiarse en el alcohol durante 10 años.

“Esto es algo que he estado desentrañando y enfrentando en mi vida durante bastante tiempo. Ha sido difícil navegar por los sentimientos en torno al tema y averiguar qué hacer con este hecho”, expresó.

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El músico aseguró que dejar el alcohol le permitió enfocarse en sí mismo y comenzar un camino hacia el amor propio.

“Retener estas cosas solo te lastima a ti y a los que te rodean. Los amo a todos, y espero que este sea un paso en la dirección correcta para amarme a mí mismo algún día”, agregó.

El matrimonio llegó a su final

Tras las declaraciones del vocalista, Fleur también compartió un mensaje en el que dejó claro el apoyo que siempre le brindó a su esposo. Además, confirmó que, pese a los años felices que compartieron, el matrimonio llegó a su fin.