Cantante tico nominado al Grammy Latino denuncia estafa y revela difícil situación que vive en Estados Unidos

La aventura de Kendall Peña tras su nominación a los Latin Grammy 2026 no está terminando muy lindo que digamos. (redes/Instagram)

Lo que debía ser un viaje inolvidable para celebrar uno de los momentos más importantes de su carrera terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para el cantante costarricense Kendall Peña.

El artista desamparadeño, quien viajó a Las Vegas para participar en los Latin Grammy 2026, contó que fue víctima de una presunta estafa relacionada con el alquiler de un alojamiento por medio de Airbnb y que, debido a esa situación, se quedó sin el dinero que le quedaba para regresar a Costa Rica.

Según relató en sus redes sociales este domingo, él y sus acompañantes manejaron durante cinco horas desde Las Vegas hasta Los Ángeles, donde tenían previsto tomar el vuelo de regreso al país este lunes.

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Sin embargo, aseguró que el propietario del alojamiento les hizo llegar a una dirección falsa y se quedó con el dinero que habían pagado.

Kendall Peña, cantante costarricense nominado a los Latin Grammy 2026, contó que la aerolínea le ha cambiado dos veces el vuelo. (redes/Instagram)

Peña también manifestó su molestia porque, según contó, la plataforma Airbnb no le había devuelto el dinero y llevaba varias horas sin recibir respuesta del sistema de soporte.

“¿Airbnb perdí un Grammy podría también perder todo mi dinero?” escribió el cantante, quien no ocultó su angustia por lo sucedido.

La situación tampoco se había resuelto este lunes. El artista publicó otro mensaje en el que dejó claro que seguían atrapados en Estados Unidos, que ahora no tenían vuelo de regreso en los próximos cuatro días y que seguían en el aeropuerto de Los Ángeles.

“Sáquenme de aquí ya. No tenemos vuelo hasta el jueves”, expresó.

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Kendall no está solo en esta complicada situación. El joven viajó acompañado de su mamá, una tía y su mejor amiga, quien también es la encargada de ayudarlo con el manejo de sus redes sociales.

“¿Cómo está la cosa? American Air segunda vez que me cambian el vuelo y ni un hotelito me ponen, ni para el desayuno, muy emergencia nacional, pero ya hay otras aerolíneas funcionando, ¿podrían hacerse cargo de nuestros viáticos aunque sea? Me vuelven a cambiar uno y termino en la calle", dijo con total sinceridad.

El viaje a Las Vegas representó una experiencia muy especial para el cantante, quien consiguió su primera nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista. Aunque finalmente no se llevó el gramófono, disfrutó de una semana llena de actividades y encuentros relacionados con la música.

Ahora, sus seguidores están pendientes de que pueda resolver el problema y regresar pronto a Costa Rica.