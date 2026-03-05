Cantante tico que se accidentó en México explicó qué fue lo que le pasó y el duro proceso que enfrenta

El cantante costarricense Ivanko ofreció detalles del accidente que sufrió en México a mediados de febrero y que comprometió su salud, al punto de que debió cancelar varias presentaciones que tenía programadas en ese país.

El artista explicó lo ocurrido en un “reel” publicado en Instagram, donde contó que la emergencia se dio el 18 de febrero mientras caminaba por los pasillos de un centro comercial.

Ivanko es un cantante costarricense que tenía previsto realizar una gira musical por México en abril.

Una alerta sísmica desató el caos

Según relató, una alerta sísmica sorprendió a las personas que estaban en el lugar y provocó momentos de tensión.

“Todo el mundo empezó a correr como loco y sale una señora de una tienda por la que yo iba pasando caminando y salió pero como loca. Era una señora con sobrepeso y pegó durísimo contra mí y siguió corriendo superrápido”, mencionó el cantante.

El fuerte impacto fue directamente contra una de sus rodillas, lo que le provocó inflamación inmediata.

“Desahuciado de la rodilla”

Ivanko contó que tras el golpe regresó al apartamento donde se hospedaba y pidió ayuda médica a distancia.

“No sabía qué hacer en ese momento: si llamar a la aseguradora o a alguien del centro comercial. Me devolví al apartamento, me comencé a revisar, me tomé unas fotos y se las envié a un tío que es ortopedista en Costa Rica y fue donde me dijo que eso se veía medio complicado”, agregó.

Su familiar le recomendó realizarse una resonancia magnética, un TAC y otros exámenes.

“Y efectivamente (estaba) desahuciado de la rodilla”, aseguró.

“Es una pausa en mi carrera”

El artista confesó que la situación lo tiene reflexivo y triste.

“Esto me pone triste porque no sé qué está pasando, qué quiere Dios decirme con esto, si es que quiere que hagamos un alto para que me prepare mejor”, dijo.

Aunque intenta encontrarle sentido a lo sucedido, reconoció que el panorama no es sencillo.

“Esto es una pausa en mi carrera y en mi vida bastante grande, ahorita a recuperarme de esto y más que no se ve buen panorama para mi rodilla entonces pues sí, deséenme suerte”, expresó.

Ivanko regresó a Costa Rica, donde deberá someterse a una cirugía que implicará un largo proceso de recuperación.