Cantante Valeria Sibaja no tenía vela en el entierro, pero llevó palo en redes por este motivo

Valeria Sibaja es una cantante costarricense que también tuvo su chance en la televisión nacional. (Instagram)

Aunque no tenía vela en el entierro, a una cantante costarricense le dieron tieso y parejo en redes sociales por culpa de unos comentarios que hizo una estudiante de microbiología y que se filtraron en algunas páginas.

Se trata de Valeria Sibaja, quien contó por medio de un video de TikTok la sorpresa que se llevó uno de estos últimos días cuando estaba desayunando y le comenzaron a llegar notificaciones masivas de su cuenta en X (anteriormente Twitter).

“De pronto, me llegan cantidades de mensajes de gente que ni siquiera conocía diciéndome ‘vieja ridícula, ¿cómo se te ocurre haber dicho ese tipo de cosas?, ¿cómo salen de su boca cosas como esas?’. Entre todos los mensajes, la polémica y el chisme me metí a Twitter para ver por qué carajos todo el mundo se me estaba cag…”, dijo Sibaja, quien participó en el 2019 en Tu cara me suena (Teletica) y más antes estuvo en Batalla de talentos (Repretel).

Resulta que a la guapa le estaban dando palo porque confundieron su perfil en redes con el de una estudiante de microbiología con el mismo nombre, quien hace unos días hizo algunos comentarios bastante desagradables sobre su trabajo futuro como microbióloga.

Valeria Sibaja participó en el 2019 en Tu cara me suena. (Mayela López)

“Entré y había otra chica llamada Valeria Sibaja tirando comentarios más tóxicos que un perfume hecho en Chernobyl. Me desconcertó demasiado la mae diciendo que se muera la gente y eso”, dijo Sibaja.

Debido a la confusión de la que fue víctima, la guapa expresentadora de VM Latino –el canal de la música– hizo una recomendación a las personas que quieren fama en redes sociales.

Valeria Sibaja salió rascando por algo en lo que no tuvo ninguna culpa

“La única recomendación de todo esto es: ‘Mae, pensemos las varas que vamos a subir a redes sociales. Pensemos cómo hablamos y nos expresamos hacia otras personas. Llegar a la fama o a la popularidad por hablar tanta papaya y cosas feas de los demás, no te llevan a ningún lado”, terminó.

