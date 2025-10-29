¡Capitán América ya es papá! Nace bebé de Chris Evans y Alba Baptista, ¿es niño o niña?

¡Capitán América ya es papá! El actor de Hollywood Chris Evans y su esposa, la actriz Alba Baptista, ya son papás.

Según el medio TMZ, la pareja recibió a su primer hijo en brazos el pasado sábado 25 de octubre.

El actor Chris Evans se había casado en secreto con su novia Alba Baptista. Instagram.

Ellos se casaron en setiembre de 2023 y ahora agrandaron su familia con el nacimiento de una niña.

Según una actualización de los medios estadounidenses, Chris Evans, de 44 años, y Alba Baptista, de 28, han llamado Alma Grace a su primera hija.

Además, surgió la noticia que la bebé llevará el apellido de ambos padres y de que su nacimiento se dio en Massachusetts.

Chris Evans el hombre más guapo del mundo ahora será el "papá" más guapo de todos.

Según reporta TMZ, citando a la revista People, la pareja se conoció en Europa y fue un amor “a primera vista”.

Aunque se les relacionó desde el 2022 no fue hasta noviembre del siguiente año que se confirmó su romance.

En septiembre de 2023 el actor de The Avengers y la actriz se casaron en una finca privada en Cape Cod, Massachusetts.