Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, reveló lo que toma para poder recibir quimioterapia

Carolina Jaikel, esposa del exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Bryan Ruiz, está enfocada en subir sus defensas y reveló qué está tomando para poder recibir su próxima quimioterapia.

La semana pasada, Carolina no pudo recibir su sesión de quimio correspondiente porque sus exámenes salieron alterados, por lo que ahora se enfoca en fortalecer su organismo.

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, llevan juntos esta lucha contra la enfermedad. (redes/Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, contó que está “haciendo todo lo que está en mis manos” y por eso está tomando varios batidos naturales.

Puro jugo natural

Según contó, está a punta de remolacha, zanahoria, naranja y carao, y también se toma otro solo de cuculmeca antes de sus ejercicios.

“Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Santiago 2:26″, compartió.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, sigue firme con sus ejericicios y con su lucha contra el cáncer de pulmón. (Redes/Instagram)

La esposa del famoso futbolista ha mostrado su lucha con valentía, compartiendo con sus seguidores su disciplina y esperanza, y motivando a otros pacientes a mantener la fuerza en los momentos más difíciles.

Ella fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea, pero es una guerrera y ya sea a punta de fe o de batiditos, no se dejará vencer tan fácilmente.