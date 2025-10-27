Esposa de Bryan Ruiz no pudo recibir su sesión de quimioterapia y así está su estado de salud

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, continúa su lucha contra el cáncer de pulmón. (redes/Instagram)

La vida no ha sido fácil para Carolina Jaikel, esposa del exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Bryan Ruiz.

Desde que anunció su diagnóstico y comenzó su tratamiento, la costarricense ha enfrentado con valentía cada etapa, compartiendo con sus seguidores no solo los momentos difíciles, sino también su fuerza y su fe.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz tendrá que hacer algo muy doloroso para seguir con su tratamiento contra el cáncer

Este lunes, “Caro” publicó en su cuenta de Instagram que no pudo realizar su sesión de quimioterapia programada, debido a que sus exámenes de laboratorio salieron muy bajos.

“Esta semana hacía quimio, pero mis laboratorios salieron muy bajitos, así que tuvimos que reprogramarla. Ya los cuatro ciclos de quimio y la radiocirugía de la semana pasada han resentido un poco mi cuerpo”, explicó.

Dichos tratamientos se los hace en Estados Unidos, donde viaja constantemente con su esposo o sus padres.

Carolina Jaikel contó las razones por las que no pudo recibir su sesión de quimioterpia. (redes/Instagram)

Nutrir el cuerpo

Ella agregó que estos días lo dedicará a “nutrir su cuerpo” para que cuando llegue el día de la nueva sesión sus resultados sean otros.

De hecho, en la imagen que compartió sale con su batido verde y con ropa de gimnasio, pues le encanta hacer ejercicio.

“Y como los tiempos de Dios son perfectos, esta semana me voy a dedicar a nutrir mi cuerpo y darle el tiempo que necesita para sanar. Confiando en Dios, en mi cuerpo y en el proceso”, escribió la valiente mujer.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz vive algo que nunca pensó después de una quimio que “la volcó”

La esposa del exmanudo fue diagnosticada con un cáncer de pulmón con metástasis ósea.

Carolina ha compartido, abiertamente, todo su proceso, desde los inicios del tratamiento hasta los ajustes que ha tenido que hacer por su salud.

Sus publicaciones, llenas de esperanza y gratitud, han inspirado a cientos de personas que atraviesan situaciones similares, recordándoles la importancia de la paciencia, la fe y el autocuidado.

LEA MÁS: Esposa de Bryan Ruiz termina nuevo proceso de quimioterapia y dedica lindas palabras al exjugador de Alajuelense