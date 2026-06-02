Carolina Jaikel le dedicó emotivo mensaje a Bryan Ruiz por esta tierna y amorosa razón

Carolina Jaikel le dedicó emotivo mensaje a Bryan Ruiz por el importante papel que tiene en su vida. (Jose Cordero/José Cordero)

Carolina Jaikel conmovió a sus seguidores al compartir una profunda reflexión sobre la relación que tiene con su cuerpo y el apoyo que recibe de su esposo, el exfutbolista Bryan Ruiz.

La publicación la acompañó con un video en el que aparece ejercitándose, mientras habla de esos momentos en los que suele ser demasiado exigente consigo misma.

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“A veces soy superinjusta con mi cuerpo. Cuando no se ve igual, cuando no tiene la misma fuerza o cuando el dolor no se va. En lugar de estar agradecida por dónde estoy, me pongo superexigente y a extrañar lo que ya no soy”, escribió.

Carolina Jaikel dice que Bryan Ruiz le pone los pies sobre la tierra

Sin embargo, la también empresaria aseguró que en esos momentos encuentra en Bryan una voz que la ayuda a cambiar la perspectiva y valorar todo lo que sí tiene.

“Pero Dios, que sabe mis debilidades, me mandó por esposo al que me pone los pies en la tierra y me ayuda a volver la mirada a la abundancia”, expresó.

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Ella está convencida de que su esposo es usado como un instrumento de Dios para ayudarla a sobrellevar el proceso de salud que enfrenta desde hace un año.

“Porque Dios también nos habla a través de las personas que amamos y qué belleza es siempre sentir a Dios a través de ti, Bryan Ruiz”, concluyó.

El mensaje rápidamente recibió muestras de cariño de sus seguidores, quienes destacaron la sinceridad de sus palabras y la admiración que existe entre ambos.