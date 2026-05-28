Carolina Jaikel reveló que fue a terapia de pareja con Bryan Ruiz por temas que no lograban resolver solos

Carolina Jaikel confesó que ella y Bryan Ruiz fueron a terapia de pareja antes del cáncer. (carolina jaikel /captura)

Carolina Jaikel abrió su corazón y confesó que ella y Bryan Ruiz tomaron una importante decisión en su matrimonio meses antes de enfrentar uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

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En junio del 2024, Jaikel fue diagnosticada con cáncer de pulmón etapa 4 con metástasis ósea. Sin embargo, en abril del 2026 anunció públicamente una noticia que llenó de esperanza a muchísimas personas: tras realizarse un PET scan, la enfermedad estaba en remisión y sin actividad cancerosa detectable.

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Ahora, Carolina volvió a sincerarse y contó que aproximadamente un año antes del diagnóstico, ella y Bryan decidieron asistir a terapia de pareja para resolver algunos temas que no estaban logrando manejar solos.

“Voy a contar algo que creo que nunca hemos contado, pero nosotros, aunque tenemos un matrimonio bastante bueno y nos llevamos muy bien, como un año antes del diagnóstico habíamos ido a terapia de pareja para resolver un par de temas. Nada grave, gracias a Dios, pero para resolver ese par de temas que no logramos resolver solos”, confesó en el pódcast Camerino, del periodista Antonio Alfaro y el exfutbolista Wílmer López.

Carolina Jaikel contó que el diagnóstico llegó cuando vivían el mejor momento de su relación. (redes/Instagram)

Jaikel explicó que las sesiones fueron pocas y que incluso rápidamente les dieron de alta, pero aseguró que ese proceso les dejó herramientas fundamentales para fortalecer su relación.

“Tuvimos estas sesiones, nos dieron de alta rápido, no fue nada grave, pero tuvimos acceso a herramientas que empezamos a implementar en la relación y creo que cuando el diagnóstico llega, él y yo estamos en el mejor momento de nuestro matrimonio”, expresó.

La esposa de Bryan Ruiz aseguró que hoy entiende que todo ese proceso fue una especie de preparación para enfrentar juntos la enfermedad.

“Dios nos venía abrazando y preparando y estaba ahí en cada paso de una manera tan impresionante. De verdad que el diagnóstico llegó en el mejor momento de nuestra relación, donde ya habíamos hecho algunos cambios y habíamos conseguido herramientas tan valiosas”, comentó.

Además, aprovechó para hablar de la importancia de la terapia y aseguró que nada de lo vivido ocurrió por casualidad.

“La terapia es impresionante y nada de eso pasa por casualidad, Dios nos tiene cuidados siempre”, concluyó.