Pierre Deny, actor de Emily en París, murió tras luchar contra agresiva enfermedad neurodegenerativa

Pierre Deny tenía 69 años. Foto: ¡Hola! (Hola/Pierre Deny)

El actor francés Pierre Deny, recordado por aparecer en la exitosa serie de Netflix Emily in Paris, murió a los 69 años luego de enfrentar una agresiva enfermedad neurodegenerativa.

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La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado, en el que detallaron que el intérprete falleció el pasado 25 de mayo tras sufrir una “ELA fulminante”, también conocida como enfermedad de Charcot.

Esta enfermedad afecta progresivamente las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, provocando que las personas pierdan poco a poco el control muscular y otras funciones vitales.

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Pierre Deny participó en las temporadas 3 y 4 de Emily en París antes de fallecer a los 69 años. foto:¡Hola! (Hola/Pierre Deny)

En los últimos años, Pierre Deny logró llegarle a nuevas generaciones gracias a su participación en las temporadas tres y cuatro de Emily en París, donde interpretó a Louis de Léon, el poderoso director ejecutivo de la firma de lujo JVMA.

En la ficción, su personaje también era el papá de Nicolas de Léon, interpretado por Paul Forman, quien mantenía una relación sentimental con Mindy Chen, personaje de Ashley Park.

Aunque muchos lo conocieron gracias a la producción protagonizada por Lily Collins, el actor tenía una larguísima carrera en Francia, tanto en teatro como en televisión.

Según detalló la revista ¡Hola!, Pierre Deny participó en cerca de 30 obras teatrales y también formó parte de exitosas producciones francesas como Une femme d’honneur, Julie Lescaut y Demain nous appartient.

Precisamente en esta última serie se convirtió en uno de los rostros más queridos del público francés al aparecer en más de 500 episodios interpretando al doctor Renaud Dumaze.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, compañeros y amigos del actor comenzaron a despedirlo en redes sociales con emotivos mensajes recordando no solo su talento, sino también la calidad humana que siempre lo caracterizó.

La actriz francesa Luce Mouchel, quien trabajó junto a él durante varios años, compartió un mensaje donde lamentó profundamente su partida y recordó varios momentos especiales que vivieron juntos dentro y fuera de los sets de grabación.