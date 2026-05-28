Nuevas fotos de Celso Borges confirman que en Europa anda muy bien acompañado

El futbolista Celso Borges dejó más evidencia este miércoles de que sus vacaciones por Europa no las está disfrutando solo.

Desde hace varias semanas trascendió que el jugador de Liga Deportiva Alajuelense anda de viaje junto a quien sería su nuevo amor, la presentadora Sophia Umaña.

La figura del programa 4:13, de La Teja, había bromeado hace unos días diciendo que viajó al Viejo Continente para hacer una “audición”, sin confirmar directamente que estuviera acompañando al mediocampista.

Celso Borges compartió esta foto que muestra la bella Catedral de Oporto, uno de los monumentos más famosos de Portugal. Fotografía: Instagram Celso Borges. (Instagram/Instagram)

Sophi dijo esto tras unas fotos que circularon donde se le veía en el aeropuerto de Madrid junto a Borges.

LEA MÁS: El insólito piropo que recibió Sophia Umaña en medio de los rumores con Celso Borges

Sin embargo, unas recientes publicaciones del futbolista prácticamente terminaron de alimentar los rumores sobre el supuesto romance.

Sophia Umaña había publicado hace unos días su fotos desde las afueras de la Catedral de Oporto. Fotografía: Instagram Sophia Umaña. (Instagram/Instagram)

Las fotos de Celso Borges despertaron sospechas

Borges celebró este 27 de mayo sus 38 años y aprovechó la fecha especial para compartir en redes sociales una recopilación de imágenes de su paseo por España y Portugal.

“Gracias a Dios por un año más de vida”, escribió el futbolista junto a las fotografías que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Aunque en ninguna de las imágenes aparece Sophia Umaña, hubo detalles que no pasaron desapercibidos: algunas de las fotos fueron tomadas en lugares desde donde la presentadora también ha publicado contenido recientemente.

Eso provocó que crecieran aún más las especulaciones sobre que ambos están disfrutando juntos de unas vacaciones por Europa.

Celso Borges mostró la belleza del Ayuntamiento de Oporto. Fotografía: Instagram Celso Borges. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Sophia Umaña de 4:13 y Celso Borges fueron captados juntos en España, ella aclara en qué anda

Sophia Umaña había mostrado más del viaje

Antes de la publicación de este miércoles, Celso no había compartido prácticamente nada del paseo, muy distinto a Sophia, quien sí ha mantenido muy activos a sus seguidores con imágenes y videos de los destinos que ha visitado.

De hecho, el supuesto romance entre ambos ha generado tantos comentarios en redes sociales y medios faranduleros, que muchos seguidores le escriben constantemente a Sophia vacilando con que Celso Borges es quien le toma las fotografías que ella comparte durante el viaje.