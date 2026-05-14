El insólito piropo que recibió Sophia Umaña en medio de los rumores con Celso Borges

En medio del revuelo que existe por su supuesto romance con el futbolista Celso Borges, la creadora de contenido Sophia Umaña vivió una curiosa situación que terminó tomándose con mucho humor.

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La presentadora del programa 4:13 Informativo, de La Teja, mostró este miércoles el extraño mensaje privado que recibió en Instagram mientras disfruta de un viaje por Europa.

Sophia Umaña está de paseo por Madrid, dicen que anda con Celso Borges. Fotografía: Instagram Sophia Umaña. (Instagram/Instagram)

El piropo que dejó a Sophia sorprendida

Todo ocurrió luego de que la influencer compartiera unas fotografías desde las afueras del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid.

Entre las reacciones que recibió, hubo una que destacó por lo inusual.

“¡Qué rica rodilla!”, le escribió un seguidor por mensaje privado.

La rubia no dejó pasar el comentario y decidió compartirlo con sus seguidores.

“Nadie nunca me ha dicho algo así”, respondió Sophia junto a varios emoticones que dejaron claro lo divertida que le pareció la ocurrencia.

Sophia Umaña compartió en público el insólito piropo que recibió por privado. Fotografía: Instagram Sophia Umaña. (Instagram/Instagram)

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Las fotos con Celso Borges aumentaron los rumores

El viaje de Sophia a España ha generado todavía más conversación debido a unas imágenes filtradas que la muestran llegando al aeropuerto de Madrid aparentemente acompañada por Celso Borges.

Desde hace varios meses, ambos vienen siendo vinculados sentimentalmente, aunque ninguno ha confirmado ni desmentido públicamente una relación amorosa.

Sophia evitó hablar del supuesto romance

Durante la edición de este miércoles de 4:13, Umaña aceptó que efectivamente está de viaje por Europa, aunque evitó referirse directamente a su supuesto acompañante.

Más bien, prefirió tomarse la situación con humor.

“Chiquillos, ando haciendo un casting. Se viene película internacional”, dijo entre bromas.

Sophia Umaña y Celso Borges fueron captados juntos en el aeropuerto de Madrid, España, según estas fotos que compartió el youtuber Diego Bravo. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (redes/Facebook)

El misterio continúa

Aunque las especulaciones sobre Sophia y Celso siguen creciendo, por ahora ambos mantienen total hermetismo sobre el verdadero vínculo que existe entre ellos.

Mientras tanto, la creadora de contenido sigue disfrutando de su paso por España y también de los insólitos piropos que le llegan en redes sociales.

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