Sofía Rojas, hija de Gustavo Rojas y Tatiana Zamora, brilla en telenovelas mexicanas, ahora como cantante

Sofía Rojas, hija de los reconocidos actores costarricenses Gustavo Rojas y Tatiana Zamora, sigue cosechando logros en México y emocionando a su familia con cada paso que da en el mundo artístico.

Hace pocos días, la joven actriz celebró el estreno de su capítulo en La Rosa de Guadalupe, producción en la que debutó oficialmente tras varios años preparándose en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Sofía Rojas, hija de los actores Tatiana Zamora y Gustavo Rojas, sigue brillando en la televisión mexicana. (redes/Instagram)

Ahora, el episodio finalmente se transmitió en Costa Rica y una de las personas más emocionadas al verla en pantalla fue su mamá y varias de sus amigas. Dicha producción la grabó en noviembre del año pasado.

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Actriz y cantante Sofía Rojas participó en esta canción de novela mexicana

Pero las buenas noticias no terminan ahí. La joven tica reveló que recientemente tuvo la oportunidad de participar en otro importante proyecto dentro de la industria mexicana.

Sofía formó parte de los coros de la canción “Quiero enamorarme”, interpretada por la cantante española Vanesa Martín y que será utilizada en la telenovela Guardián de mi vida, producción de Juan Osorio.

Sofía Rojas protagonizó un capítulo de La Rosa de Guadalupe, el cual se transmitió esta semana en Costa Rica. (redes/Instagram)

Aunque reconoce que probablemente su voz no se escuche demasiado dentro del tema, aseguró sentirse feliz y agradecida por seguir sumando experiencias en México.

“Seguramente no me escuche mucho, pero ser parte de estas cosas me hace muy feliz”, expresó.

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Poco a poco, la joven actriz demuestra que el talento artístico definitivamente corre por sus venas y que sigue abriéndose camino en una de las industrias más competitivas de Latinoamérica.