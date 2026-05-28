Carolina Jaikel reveló qué ha sido lo más complicado de tener como pareja a Bryan Ruiz

Carolina Jaikel habló con total sinceridad sobre las dificultades de tener una relación con Bryan Ruiz. (redes/Instagram)

La creadora de contenido Carolina Jaikel contó qué ha sido lo más complicado de compartir su vida con Bryan Ruiz, dejando ver una realidad que muchas veces las personas no imaginan detrás de una relación con un futbolista y tan expuesta públicamente.

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Jaikel estuvo como invitada en el pódcast Camerino, del periodista Antonio Alfaro y el exfutbolista Wílmer López, donde abrió su corazón y habló con total sinceridad sobre varias experiencias que ha vivido junto al exjugador.

La pareja de Bryan Ruiz habló sobre una de las partes más duras de la vida ligada al fútbol. (Instagram/Instagram)

“¿Qué ha sido lo que más le ha costado en esa vida del fútbol a Carolina?”, le consultó Alfaro durante la conversación.

Sin pensarlo mucho, Carolina confesó que lo más duro para ella ha sido no poder compartir muchos momentos importantes en familia junto a Ruiz debido a su carrera deportiva.

Carolina Jaikel contó que lo más difícil no es la carga, sino no poder compartir ciertos momentos con Bryan Ruiz. (carolina jaikel /captura)

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“A mí lo que más me ha costado son todas las cosas que no podemos realizar en familia, los cumpleaños en los que a veces Bryan no ha estado, momentos importantes que he tenido que vivir sin él, los fines de semana en los que siento que tengo que cargar con todo sola”, expresó.

Sin embargo, aclaró que no lo dice porque le moleste asumir responsabilidades, sino porque simplemente le hace falta compartir esos momentos especiales con su esposo.

“No solo porque lo cargue, porque sea un esfuerzo, sino porque los momentos lindos los quiero compartir con él, por la falta que me hace que esté”, agregó.

Las declaraciones de Jaikel generaron reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la honestidad con la que habló sobre las dificultades que también enfrentan muchas parejas de figuras públicas y deportistas.