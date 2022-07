Chef Daniel Vargas bailará este domingo en Dancing y ojo lo que dijo de Kimberly Loaiza

Daniel Vargas es chef e instructor de ejercicios y además motivador personal. Instagram

El chef Daniel Vargas regresará a la pista de Dancing with the stars este domingo, pero esta vez como invitado.

El campeón de la tercera temporada aseguró que como no siente la presión de ser juzgado por los jueces, disfruta más aprenderse la coreografía, aunque igualmente sabe que tiene que hacerla perfecta, porque tiene que demostrar por qué ganó el trofeo en el 2016.

Conversamos con el novio de la presentadora Shirley Álvarez, quien confesó que ya le puso el ojo a Kimberly Loaiza como una de sus favoritas para ganar esta temporada.

- ¿Cómo va con los ensayos?

Esta coreografía es bastante larga y comparada con las que hicimos cuando estuve (junto a Lucía Jiménez), para mí es la más difícil, porque me están exigiendo bastante.

- ¿Le está costando la coreografía, luego de cinco años fuera de competencia?

Bailaremos contemporáneo y es muy emotiva la coreografía y la canción (de Harry Styles). Sí lleva su toque de baile, obviamente, pero sí está bastante pesada, además de que es bastante larga, son casi dos minutos de coreografía.

No puedo decir que no me ha costado, porque sí ha sido duro, pero el tema de que estoy libre de presión ha hecho que me aprenda todo más fácil, que lo esté disfrutando montones.

De hecho, Montserrat Del Castillo lo dijo el domingo pasado, que sí afecta montones el tema de la presión, cuando uno está aprendiendo. Sí me ha costado y estoy cansadísimo, me duele absolutamente todo, pero sí, el ambiente es totalmente diferente cuando uno va de invitado.

[ ¡Qué lindos! Shirley Álvarez y Daniel Vargas ahora hasta entrenan juntos ]

Daniel participó en la tercera temporada junto con Lucía Jiménez y terminaron siendo campeones. Instagram

- ¿Cuánto tiempo le dedica a los ensayos?

Empecé el lunes a ir a ensayar y son cuatro horas todos los días. Es bastante cansado, uno suda un montón, hay muchas cargadas, ya empiezan a doler las muñecas, es descalzo, entonces, ya empiezan a doler los pies, ¡me duele todo!

- ¿Ya había bailado antes con Alhana Morales?

No, con Alhana nunca. ¡Es un espectáculo de bailarina! A ella la conozco desde hace muchísimos años, como desde que yo tenía como 21 años y ella tenía como 15 o 16 años, las conocía a ella y Angie, la hermana. Es que yo tenía una conocida que bailaba con ellas en la academia.

-¿Es más exigente Alhana que Lucía?

No, no, en serio ella como bailarina es increíble, y Angie nos está ayudando a montar la coreografía, entonces estoy ensayando con las dos. Como Alhana trabaja dando clases, tiene muchísima paciencia y Angie también, entre ellas se apoyan y me ensañan los pasos. Todo ha fluido muy bien.

Shirley y Daniel ahora son novios. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

- ¿Se va a quitar la camisa en la pista otra vez?

Aaaah... eso ya no te lo puedo decir. Me lo prohibieron (risas).

- ¿Qué le parecen los participantes de esta temporada?

Mauricio (Hoffmann) en tema de baile es quien para mí mejor lo está haciendo, lo conozco por fuera y sé que él se exige muchísimo, quiere hacerlo todo bien, y además tiene a Alhana, también de compañera de baile, entonces lo están haciendo superbién.

Sin embargo, de ver bailar y disfrutarlo, el “Mambo” (Víctor Núñez), al verlo bailar uno se entretiene, la verdad, y él como que engancha mucho con la gente y eso le ha ayudado montones. Tal vez en el tema del baile y las calificaciones no le ha ido muy bien, pero como ahí es un 50 y 50 el tema de saberse ganar el público le ha ayudado montones.

- Y de las bailarinas, ¿cuál le ha llamado la atención?

Siento que Kimberly (Loaiza) lo está haciendo bastante bien. Yo casi no sigo a nadie (en redes sociales) entonces en tema de baile no sé cómo le iba a ir a las chicas, pero desde la primera gala y hasta ahora, creo que Kimberly es la que mejor lo ha hecho.

- ¿Los jueces fueron así de exigentes cuando usted estuvo en la competencia?

Sí, claro. Son más exigentes en un punto de la competencia, pero creo que eso es supernecesario para que la gente le ponga y suba un poquito de nivel, porque esa es la idea del programa, que gala con gala se vea una mejoría y que haya pasos más exigentes, así que creo que es normal que estén dando esas puntuaciones, porque si me dan una mala nota, significa que tengo que mejorar y no tomárselo personal.

[ A Kimberly Loaiza no le gusta que la comparen con Keyla Sánchez ]

El chef contó que participar en Dancing lo hizo aumentar de seguidores en sus redes, pues antes era solo conocido como el chef que invitaban a los programas a cocinar. Instagram

- ¿Qué le ha dicho su novia Shirley Álvarez sobre su participación este domingo?

¡Vio!, ahora tengo el mejor motivo para no perderme ningún programa. La verdad es que tenerla ahí cerca me motiva mucho más y ojalá que le guste la coreografía. Le he estado mandando videos para que vaya viendo, pero no es lo mismo que ya en el estudio, con luces, vestuario y todo, vamos a ver el sábado que es el ensayo general qué me dice, si le gustó.

Ella me ha dicho que le gusta muchísimo, que ese ritmo me va muy bien y que ella confía en que todo va a salir perfecto.

- ¿Se hubiera atrevido a bailar con ella?

Yo hubiera bailado con la que me pongan, pero si ella hubiera dicho que sí, yo bailo con ella, porque baila un montón, no crea, ella sí baila.

- ¿Cuál consejo le daría a las estrellas de esta temporada?

Que lo disfruten, que no se ofusquen, que no se estresen, porque uno a partir del martes ya quiere aprenderse la coreografía totalmente y no funciona así tan fácil. Y que interactúen mucho con el público, porque al final son ellos los que deciden quiénes se quedan.

El chef confesó que le hubiera gustado mucho bailar con la presentadora de Dancing with the stars. Foto: John Durán.

- Si hicieran una temporada solo de campeones, ¿se animaría a participar?

Sí, sí. De hecho el otro día me lo comentaron, que ha estado en los planes de la producción una temporada así y me parece genial, porque el nivel de competición sería bastante alto, no les diría que no.

Creo que poniéndome al lado del televidente, sería bastante atractivo ver ese nivel de competencia y demás.

- ¿Qué hizo el trofeo de campeón?

Lo tengo ahí donde pongo todos los libros, es un librero bastante grande y el trofeo está arriba.

¿Quién se llevará esta temporada el trofeo de campeón a casa?. Foto: Jeffrey Zamora

- ¿Qué le recuerda el trofeo cuando lo ve?

Fue una etapa bastante linda, fue una oportunidad grandísima haber participado en Dancing, un logro bastante importante haberlo ganado y siento que después de Dancing, en la parte de redes sociales, hubo un antes y un después.